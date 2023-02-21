УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землю

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

21 февраля 2023, 06:20
Отвественность за массовый убой своих вооруженных рабов Пригожин пытается переложить на министерство обороны РФ.
Пригожин
Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землю, говорит Эйдман / скриншот YouTube

Пригожинская резня бензопилой.

Пригожин и министерство обороны в последнее время совместными усилиями утилизируют зэков-наемников, чтобы не отпускать их на свободу.

Я писал здесь несколько месяцев назад, что вскоре начнётся пригожинская резня зэков. Дело в том, что большинство из них набрано в ЧВК в прошлом сентябре-ноябре сроком на полгода. Так что в марте-мае надо было их отпускать на свободу, что, конечно, делать никто не собирался. Вкусившие крови уголовники на свободе опасны для любой власти.

видео дня

Поэтому зэков пришлось срочно утилизировать. Для вида отпустили за взятки несколько десятков человек и ещё какое-то количество инвалидов. Плюс некоторые стали профессиональными убийцами, карателями, инструкторами. А остальных надо было срочно положить в землю. Что Пригожин и делает, отправляя их толпами в смертельные штурмовые атаки.

Отвественность за массовый убой своих вооруженных рабов он пытается переложить на министерство обороны (МО).

Отсюда показная истерика Пригожина по поводу того, что МО не дает снарядов, отчего массового гибнут его люди, включающая демонстрацию гор трупов наёмников в моргах.

Конечно, конфликт Пригожина и МО реален. Он отражается и на обеспечении ЧВК боеприпасами. Однако у Пригожина и генералов есть общие цели. И Кремль, и МО, и Пригожин стремятся до конца весны закопать почти всех набранных осенью зэков в землю.

Пригожин, чтобы не отвечать за эту подставу перед преступным миром, пытается перевести стрелки на МО. Он использует свой конфликт с "лампасами" для того, чтобы спихнуть на них отвественность за сознательное истребление зеков.

Источник

война в Украине Евгений Пригожин Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:08

У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

06:39

В Германии назвали сроки поставки в Украину БМП Marder и боеприпасов для Gepard

06:20

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землюмнение

05:35

Гороскоп на март 2023 года для Дев: расставание, прибыль и избавление от проблемВидео

04:55

"Готовимся ко всему": эксперт объяснил, чего стоит ожидать от РФ в ближайшие дниВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:03

"Нужно затянуть пояса": Путин готовит "сюрпризы" для россиян - военнослужащийВидео

03:30

Свержение режима Путина и освобождение Крыма: Пономарев назвал условия больших перемен в РФВидео

03:05

Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком бодиВидео

02:40

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

Реклама
02:05

"РФ жаждет территории Украины": в Сеть слили секретные записки Буша за 2009 год

01:33

"Стареющая баба хватается за всё": Волочкова задрала юбку прямо на сценеВидео

00:51

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

00:06

Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - ЗеленскийВидео

00:03

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

20 февраля, понедельник
23:50

"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорватьсяВидео

23:30

"Следующие дни будут решающими для всего мира": Бербок заявила об ужасных последствиях войны в УкраинеВидео

23:03

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

23:02

"Не оставляет места для дипломатических отношений": Грузия обиделась на действия УкраиныВидео

22:49

Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - ПодолякВидео

22:08

Почему на похороны надевают черное: выдуманные ненужные правила или важные традиции

Реклама
21:47

Жизель Бюндхен похвасталась стальными кубиками пресса на бразильском карнавале

21:29

Украина поможет Молдове с Приднестровьем: Зеленский назвал главное условиеВидео

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясениеВидео

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

Реклама
16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

16:37

США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АРВидео

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из киноВидео

16:11

"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - ИгнатВидео

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астрологВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять