Отвественность за массовый убой своих вооруженных рабов Пригожин пытается переложить на министерство обороны РФ.

Пригожин спешит до конца весны закопать всех зэков в землю, говорит Эйдман / скриншот YouTube

Пригожинская резня бензопилой.

Пригожин и министерство обороны в последнее время совместными усилиями утилизируют зэков-наемников, чтобы не отпускать их на свободу.

Я писал здесь несколько месяцев назад, что вскоре начнётся пригожинская резня зэков. Дело в том, что большинство из них набрано в ЧВК в прошлом сентябре-ноябре сроком на полгода. Так что в марте-мае надо было их отпускать на свободу, что, конечно, делать никто не собирался. Вкусившие крови уголовники на свободе опасны для любой власти.

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Поэтому зэков пришлось срочно утилизировать. Для вида отпустили за взятки несколько десятков человек и ещё какое-то количество инвалидов. Плюс некоторые стали профессиональными убийцами, карателями, инструкторами. А остальных надо было срочно положить в землю. Что Пригожин и делает, отправляя их толпами в смертельные штурмовые атаки.

Отвественность за массовый убой своих вооруженных рабов он пытается переложить на министерство обороны (МО).

Отсюда показная истерика Пригожина по поводу того, что МО не дает снарядов, отчего массового гибнут его люди, включающая демонстрацию гор трупов наёмников в моргах.

Конечно, конфликт Пригожина и МО реален. Он отражается и на обеспечении ЧВК боеприпасами. Однако у Пригожина и генералов есть общие цели. И Кремль, и МО, и Пригожин стремятся до конца весны закопать почти всех набранных осенью зэков в землю.

Пригожин, чтобы не отвечать за эту подставу перед преступным миром, пытается перевести стрелки на МО. Он использует свой конфликт с "лампасами" для того, чтобы спихнуть на них отвественность за сознательное истребление зеков.

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