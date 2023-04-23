Пригожин сдулся и возвращается к статусу маргинала

Он не может действовать через высокие кабинеты власти, поэтому работает на общественное мнение.

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Пригожин начал "сдуваться" еще зимой / Генштаб ВСУ, соцсети

Пригожин был на коне осенью и в начале зимы прошлого года. В тот период Москва сменила командование своих войск и назначила Суровикина, с которым Пригожин нашел общий язык. Тогда Пригожина действительно можно было назвать серьезной политической фигурой, но с тех пор он серьезно "сдулся".

Пригожин сегодня и Пригожин того периода – два разных человека. Он начал "сдуваться" еще зимой, когда его перестали пускать в тюрьмы. Суровикина понизили, а на его место вновь прислали Герасимова, которого Пригожин с "пригожинцами" всячески оскорбляли. После этого у ЧВК Вагнера начался снарядный голод.

Вследствие скандалов присутствие Пригожина в кремлевских СМИ существенно ограничили. Пригожин и сам жаловался, что ему отключили спецсвязь, аннулировали пропуски, а на звонки перестали отвечать.

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Сейчас Пригожин возвращается к своему прежнему статусу политического маргинала. Его заявления, скорее всего, являются самостоятельной инициативой. Пригожин пытается компенсировать свое ослабление – ему нужна политическая подпитка, чтобы окончательно не вернуться на маргинальный уровень.

Он не может действовать через высокие кабинеты власти, поэтому работает на общественное мнение. У него есть свой слабенький медийный ресурс, армия троллей для поддержки в социальных сетях и определенное количество прикормленных журналистов. Все это работает для формирования общественного мнения. Исходя из этого, я воспринял его статью исключительно как усиление собственных политических позиций. Не вижу в этом сигнала Кремля. У Кремля есть другие возможности для сигналов.

К тому же нужно не забывать, что Пригожин умудрился поссориться с Администрацией президента РФ. В конце осени прошлого года Пригожину показалось, что он всемогущий. Пригожин позволил себе дважды грубо и публично "наехать" на АП – он сказал, что там полно тайных сторонников Ходорковского и агентов Госдепа, которые только и мечтают "слить" Россию. Дескать, берегитесь, мы с нашей кувалдой к вам придем. Поэтому Администрация президента уже не будет работать с Пригожиным, он стал для нее записным врагом.

Аббас Галлямов, российский политолог и политтехнолог, специально для Главреда