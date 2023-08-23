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Пригожин ожил, а Суровикин - нет

Виктор Небоженко
23 августа 2023, 09:43
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После бунта Пригожина все понимают, что российский президент потерял роль балансира и арбитра между башнями Кремля.
ПРигожин
Пригожин объявился в Африке / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Итак, официально конфликт в треугольнике "Путин-Шойгу-Пригожин" закончился. Но никто не добился полного успеха. Не смотря на бурные требования оскорбленного министра обороны Шойгу, Путин не решился расправляться с Пригожиным за этот карикатурный бунт, чтобы не усиливать группировку Шойгу-Герасимова в армии. Шойгу приходится терпеть публичное унижение, ибо на фронте без перемен, а Пригожин не наказан. Для армии это доказательство того, что, обладая огромными военными ресурсами, дуэт Шойгу и Герасимов не имеет соответствующих политических ресурсов.

Стравливая Пригожина и Шойгу, Путин пытается остаться арбитром между различными группировками власти и своего окружения, но после бунта Пригожина все понимают, что российский президент потерял роль балансира и арбитра между башнями Кремля. Теперь он всего лишь лидер самой могущественной властной группировки, а не хозяин или арбитр для всех остальных.

видео дня

Для Пригожина официально место ссылки сменили с Беларуси на Африку, но часть вагнеровцев под собственным именем остались в Беларуси и максимально приблизилась к границе Польши. Видимо, к польским выборам в октябре, со стороны вагнеровцев, следует ожидать пограничных провокаций, которые по планам Кремля должны повлиять на избирательную кампанию в Польше.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Владимир Путин Евгений Пригожин Сергей Суровикин
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