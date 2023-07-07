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Пригожин обманул Путина и остался в России

Игорь Эйдман
7 июля 2023, 06:20
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Путин остался в дураках и показал себя слабаком, не сумевшим добить Пригожина, который продолжает сидеть занозой в его заднице.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Пригожин обманул Путина / коллаж: Главред, фото: скрин

Мятеж Пригожина потерпел неудачу и закончился? Ничего подобного. Повар-заговорщик прекрасно себя чувствует, курсирует между Питером и Москвой (это подтвердил Лукашенко), ему вернули всё нажитое непосильным трудом: деньги, золото, оружие, белый порошок, фотографии отрубленных голов и даже парики. Его армия не разоружена и находится там же, откуда начинала мятеж (и даже близко не в Беларуси).

Так не бывает. Любой мятеж заканчивается или победой мятежников, или их арестом, бегством, высылкой. Потом их могут амнистрировать, но вначале должны показательно выпороть.

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Так ГКЧП, а потом Руцкого и Хасбулатова арестовали, повозили мордой по столу, унизили и только потом амнистировали. Власть может праздновать победу над мятежом, только если мятежники раздавлены. Если они на свободе, при оружии и не изгнаны, мятеж продолжается.

Пригожин, видимо, обманул Путина. Обещал уйти в Беларусь, но обещать, не значит жениться. Пригожин остался в России и продолжает быть опасным военно-политическим игроком.

Путин остался в дураках и показал себя слабаком, не сумевшим добить Пригожина, который продолжает сидеть занозой в его заднице.

Ждём второй акт этого Марлезонского балета. Для кого-то он может стать последним.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Владимир Путин Евгений Пригожин Игорь Эйдман
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