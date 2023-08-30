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Пригожин на самом деле не предал Путина

Леонид Невзлин
30 августа 2023, 09:20
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Фактически, дальнейшая судьба Пригожина после его "марша справедливости" зависела от того, какую линию выберет Путин вместе с Ковальчуками и Ротенбергами.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Пригожин обнажил слабость Путина / Коллаж: Главред, скриншоты

Пригожина похоронили втихую, на полузакрытом кладбище в Питере, без почестей, официальных речей и гостей. Даже мертвого, они – Путин, Шойгу, Герасимов и прочие – его боятся.

Пригожин на самом деле не предал Путина. Он демонстрировал слабость Шойгу и Герасимова и требовал их отставки. В этом смысле он перешел некоторую границу, показав слабость и самого Путина. Тот оказался силен только в окружении братьев Ротенбергов и Ковальчуков. Фактически, дальнейшая судьба Пригожина после его "марша справедливости" зависела от того, какую линию выберет Путин вместе с этими Ковальчуками и Ротенбергами. Поскольку Пригожин обнажил слабость Путина, которая не мнимая, а самая настоящая, Ковальчуки и Ротенберги продавили его уничтожение, чтобы явить силу народу и миру.

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У них был второй вариант. Вместе с Пригожиным отставить Путина и поставить кого-то вменяемого на это место. Возможно, даже не меняя конфигурации, не лишая Путина формально власти и не устраняя его физически. И затем закончить войну. Я считал, что Пригожину ничего не грозит, так как ситуация разрешится как раз в пользу смены Путина. Или, во всяком случае, его отодвинут от принятия решений вместе с Шойгу и Герасимовым. Но грабительская идеология Ковальчуков и Ротенбергов одержала верх. Опять победила линия войны и именно поэтому Пригожин был уничтожен. Потому что он был за ее прекращение, в рациональной для России форме, но прекращение.

И, пока Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг будут управлять этой пушкой Владимира Путина, а тихий и обаятельный воришка Абрамович их прикрывать, война и разграбление России никогда не закончатся. И, с этой стороны, как ни относись к Пригожину, он был надеждой на то, что безумие остановится и убийство украинцев и русских, которые были ему более дороги, прекратится. Но партия войны восторжествовала. Теперь впереди - поражение России и полное ее исчезновение с политической шахматной доски как игрока. А этих людей ждет, думаю, уже не трибунал, а физическое уничтожение. Потому что всем теперь понятно, кто правит Россией.

Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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Евгений Пригожин Леонид Невзлин
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