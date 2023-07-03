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Пригожин испугал Путина

Михаил Притула
3 июля 2023, 08:26
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Сейчас Кооператив Озеро вытащили "двойку", чтобы все увидели, что Путин есть, а сами и дальше будут продолжать вести свою войну.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Возможно, успешный переворот произошел / Коллаж: Главред, скрины

Когда мы смотрим на историю Российской Федерации и смены власти в Москве, то должны обращать внимание на многие детали. Есть старая мудрость, которую знают все те, кто сидел за столом у Путина – нет ответственности за государственный мятеж, есть ответственность за попытку.

То есть если попробовали и не получилось, то будет ответственность. Мы видим, что ответственности у Пригожина не было, а он куда-то сбежал. Что-то происходит с Суровикиным, или еще каким-то генералом.

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В 1991 году недовольные политикой Горбачева руководители Кремля решили устроить путч ГКЧП. Они спрятали Горбачева в Форосе, а сами организовали ГКЧП, ввели танки в Москву, в Киев, после чего Украина стала независимой. Сегодня ситуация аналогичная - Пригожин идет на Москву, после чего Путин летит куда-то на Валдай. Самолет Медведева тоже куда-то улетает, потом выходит некая особа, похожая на Путина (но не такая харизматичная и немножко не похожая) и вместо того, чтобы говорить по меньшей мере полчаса, как свойственно Путину, говорит всего пять минут. Потом еще раз говорит пять минут. Почему не сделать предположение, что это был удачный государственный мятеж, своеобразный ГКЧП-2? Путина спрятали где-то на Валдае, он там сидит и читает справки о том, как все плохо и что ему надо там сидеть длительное время. А тем временем уже выставили "двойку" - это термин, которым в Кремле называли двойников Путина.

Таким образом, возможно, произошло успешное восстание. Пригожин испугал Путина. Возможно, вариант был таким, что после марша Пригожина, который все-таки позиционировался как "человек Путина", другие генералы, которые испугались, подвинули бы Путина, а Пригожин бы куда-то сбежал.

Теперь они поняли, почему арестовали Суровикина, выбросили Пригожина и уничтожили его "фабрику троллей". Как следствие, мы уже увидели заседание нового ГКЧП-2. Так что это был путч, который сделали так, что никто даже не догадался. Сейчас Кооператив Озеро вытащили "двойку", чтобы все увидели, что Путин есть, а сами и дальше будут продолжать вести свою войну.

Кто такой Михаил Притула

Михаил Притула – военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда Право народа.

Михаил Притула, специально для Главреда.

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