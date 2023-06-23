Пригожин и Путин: кто кого сожрет?

Пригожин ясно видит, что Путин крепко застрял в позе страуса. Что он слаб. Что скоро неотвратимо наступит пора его "гасить".

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Пригожин непрямо оскорбляет Путина / Коллаж: Главред, скриншоты

Пригожин выступил с острейшей критикой в сторону то ли Шойгу и Герасимова, то ли лично Путина. Этот хитрый зек уже не впервые словесными приемами так обставил свои "наезды", что до конца не понятно, кто во всем виноват. Но он точно нет – явился ведь из Африки "по зову родины" и свои задачи якобы выполнил…

Пригожин наконец-то врезал правду-матку, и начал с самого начала. Он заявил, что в 2014 году Россия вторглась в Украину. Что ВСУ не бомбили Донбасс восемь лет, а взаимно "обменивались снарядами" с армией РФ. По его словам, идеолог "русской весны" и бывший советник Путина Владислав Сурков, заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак, представители ФСБ и другие разворовывали Донбасс, а местные генералы держали "мертвых душ", получая их зарплаты. Что ВСУ не собирались нападать на Россию, а "денацификация и демилитаризация" - причины надуманные. В качестве вишенки на торте Пригожин подал заявление в СК с просьбой об аресте Шойгу и Герасимова. Он обвинил их в "преднамеренном геноциде русского народа, убийстве десятка тысяч российских граждан и передаче российских территорий Украине".

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Так уж получилось, что этот криминальный элемент оказался единственным в России, кто говорит то, что думает, при этом имея хоть какое-то влияние. Это не просто говорящая голова. Это не пропитый Гиркин, который обиженно вещает на фоне флага несуществующей, мифической "недороссии". У Пригожина – миллиардное состояние, серьезная личная армия, показавшая какую-не-какую, но боеспособность, мощнейшая ботоферма, сеть ячеек по всей стране, и главное – способность ездить на фронт к своим любимым головорезам.

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист, колумнист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

Тем временем, Путин c главой центра эндокринологии обсуждает, почему потомки неандертальцев болеют сахарным диабетом реже, чем потомки хомо сапиенс, и у кого из них больше жировых запасов. А ранее на сходке под названием "экономический форум" Путин хвастался с по-детски сумасшедшим выражением лица, сколько сотен танков ВСУ якобы уничтожила его армия. Здесь можно кивать на то, что Шойгу подсовывает ему вранье, но ведь с какой охотой бункерный в эту чушь верит и ее ретранслирует! Становится очевидным, что Путин "поплыл", потерял землю под ногами. Его нахальная слепая уверенность в своей победе, "разгоне маховика ВПК", отрицание неудобных фактов, смакование слухов о "Залужном за границей" только подтверждают, что пациент уже созрел: контроль над ситуацией потерян и все пущено на самотек и "авось".

Здесь важно учитывать, что и Пригожин, и Путин – люди криминального мира. Путин, как он сам намекал, вырос в подворотнях. Он был "шпаной". Той шпаной, которая била пьянчуг сзади по голове в обгаженных двориках послевоенного Ленинграда и чистила их карманы. Позже он был членом банды, куда его завербовал тренер по дзюдо. Он полноценный бандит, но не успевший сесть, а вовремя перескочивший на тропинку чекиста.

Напротив, Евгений Пригожин – бывший матерый зек. Он сидел девять лет. Часто люди с таким опытом очень тонко чувствуют других людей: когда человек слаб, умеют прощупывать эти слабые места. Пригожин прошел тюремную школу психологии. И именно этим Пригожин сейчас и занимается – он "щупает лоха", исследуя рамки позволенного. Так как реакции не следует никакой, он идет все дальше и наглеет.

Пригожин ясно видит, что Путин крепко застрял в позе страуса. Что он слабеет. Что скоро неотвратимо наступит пора его "гасить". И главное – ответа не будет, контроль вертикали потерян, а рядом с Путиным – слюнтяи. Пригожин не может критиковать первое лицо – пока что. Верховного главнокомандующего во время войны критиковать нельзя. Но зато можно мочить второе лицо (точно, как у нас). Потому пока война, Пригожин на полную катушку швыряется обвинениями и оскорблениями Шойгу, как фактически второе лицо в России. Но брызги летят на того, кто сидит на другом конце стола. К тому же, заявления Пригожина просто сквозят наездами лично на Путина – что "руководство" до сих пор на самоизоляции, что у "дедушек" нет связи с землей и пр. Это уже не говоря о его пассаже о липовых причинах начала войны, планах назначить кума Медведчука президентом и пр. Даже среднестатистический обитатель лаптей и утилизатор щей в условном Пскове, имея смартфон и слушая Пригожина, на уровне подсознания держит в уме, что решение о начале военной операции – это личная ответственность первого лица. Ванька помнит, что это Путин с лицом садиста объявлял о начале "СВО" со всех экранов 24 февраля. В авторитарном государстве все заслуги – первого лица, но и провалы – тоже.

Власть не дают, а берут. Кто возьмет власть на России? Ходорковский и Навальный? Сомнительно. Скорее, как раз больше шансов у такого зверья, как Пригожин. Потому он и политически уже давит Путина, которому публично даже нечем ответить, кроме как, подплясывая, рассказывать басни о сотнях подбитых "леопардов". Кто кого сожрет, когда придет нужный момент? И кто сегодня ближе так называемому "глубинному народу" - обиженному и обедневшему? Отнюдь не довольная ботоксная рожа.

Тарас Сидоржевский, главный редактор glavred.net