УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пригожин фактически анонсировал новый переворот

Игорь Эйдман
21 июля 2023, 06:20
255
Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадёт в ловушку.
Пригожин, Путин
Пригожин фактически анонсировал новый переворот, убежден Эйдман/ Коллаж Главред, фото скриншот

Мало кто заметил, что Пригожин и Уткин фактически анонсировали новый переворот, который они собираются устроить, когда "дождутся момента".

Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадёт в ловушку.

Ждут они, скорее всего, крупного поражения российской армии в Украине, которое приведёт к окончательной дискредитации руководства министерства обороны и расколу силовиков. В этой ситуации Пригожин опять может всплыть на поверхность и стать мотором нового заговора.

видео дня

Из транскрипта видеозаписи нового шабаша на пригожинской базе:

Пригожин: "Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время".

Утикин (Вагнер): "Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро".

Вагнеровец: "Мы поедем ещё этих пи....в гасить?".Пригожин: "Обязательно, парни!".

Источник

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Евгений Пригожин Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

06:47 Украина
Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – Мусиенко

Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – Мусиенко

04:30 Украина
РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

23:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:05

Запутанная оптическая иллюзия для наблюдательных: нужно найти спрятанного енота

06:47

Украина получит F-16 до конца 2023 года – Белый дом

06:35

Почему нельзя говорить "оточуюче середовище": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

06:20

Пригожин фактически анонсировал новый переворотмнение

04:30

Самолеты F-16 – не панацея от ракет РФ, надо бить по заводам и базам – МусиенкоВидео

РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - МусиенкоРФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
04:00

Какой сегодня праздник 21 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

"Он ленивый балбес": Жирнов рассказал, как двойники Путина сыграли с ним злую шутку

03:00

"Дефицит "Искандеров": эксперт раскрыл, насколько часто Россия может бить баллистикой

02:35

Мусиенко рассказал, будут ли оккупанты "поздравлять" Украину с Днем НезависимостиВидео

Реклама
02:02

Сковорода будет служить годами: что нельзя жарить на антипригарном покрытии

01:30

Больше не альфонс: в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова

00:49

После разрыва с бойфрендом: Белла Хадид загремела в больницу

00:14

Почему слоятся ногти на руках и что делать: когда нужно обратиться к врачу

20 июля, четверг
23:53

Какой эффект от сливы: лучший друг для тех, кто худеет

23:52

Безумная оптическая иллюзия: только гений за 13 секунд найдет собаку среди кошек

23:28

"Скоро все увидим": в РДК заинтриговали новостью о новом рейде в Россию

23:17

"Мистер Z": муж Рианны нацепил на себя военный символ РФ из бриллиантовых танков

23:13

РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов – Белый дом

22:46

"Шантажист": в Литве опозорили Путина из-за угроз в адрес Украины

22:35

У Украины есть определенное оружие, которое способно вызывать разрушения - МусиенкоВидео

Реклама
22:09

Китай странно отреагировал на обстрел Россией консульства в Одессе

22:06

В Украине обнаружили опасный кофе: может вызвать острое отравление

21:49

Зачем 22 июля возле окна дома оставлять деньги: приметы и строгие запреты

21:07

Как правильно сказать на украинском "не по собі": Авраменко дал ответ

21:00

Барби-стайл: королева Дании Маргрете II шиканула в трендовом розовом наряде

20:34

"Атакуем ракетами": в РФ истерика из-за строительства завода Rheinmetall в Украине

20:31

"Взрывное" средство против серьезной проблемы: зачем помидоры посыпать красным перцем

19:54

"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

19:43

"Нам не нужна Россия": Украина готова пойти на риск и начать экспорт зерна - Кулеба

19:28

56-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей "вечной молодости" без ботокса

19:20

Украина выиграет войну в следующем годумнение

19:17

Активная фаза может завершиться к концу 2023-го, есть риск замораживания войны – Фейгин

18:52

Начались проверки мостов в регионах: все критично, но хуже всего пока в Киеве

18:44

Путин требовал отменить санкции, но попал на новые: США наказали РФ за войну в Украине

18:44

Женщина хочет назвать сына странным именем, из-за этого поссорилась даже с сестрой

18:32

Девушка помыла голову Fairy для посуды и показала, что случилось с ее волосами

18:24

Юсов рассказал, как в Кремле все рвали и метали после удара по Крымскому мосту

18:24

Крым в огне: гремят взрывы на складе боеприпасов оккупантов

17:52

Женщина показала лайфхак, как сделать так, чтобы дома всегда пахлоВидео

17:41

Гороскоп на август 2023: Ракам - время экономить, Козерогам - действовать

Реклама
17:26

Ворвется сильное похолодание: Украина "утонет" из-за сильных ливней

17:22

"Будут катастрофические последствия для РФ": Данилов пообещал оккупантам "сюрпризы"

16:59

Как сказать на украинском "пеняй на себя": Авраменко дал колоритный ответ

16:51

Как свадьба меняет людей: муж Дорофеевой кардинально преобразился

16:41

В Украине поднимут пенсии почти на 1500 грн: кто попал в список

16:15

Такой вкуснятины вы еще не пробовали: как сварить рассыпчатую пшенную кашу без горечи

16:14

Реакция будет зеркальной: Украина ответила на угрозы РФ топить корабли

15:58

Когда стрижка принесет деньги: лунный календарь стрижек на август 2023

15:38

Ударили из "Стугны": ВСУ уничтожили известного российского оккупанта-блогера

15:27

У любовницы Путина Алины Кабаевой случилась истерика из-за запрета флага Росиии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять