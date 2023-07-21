Пригожин фактически анонсировал новый переворот

Мало кто заметил, что Пригожин и Уткин фактически анонсировали новый переворот, который они собираются устроить, когда "дождутся момента".
Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадёт в ловушку.
Ждут они, скорее всего, крупного поражения российской армии в Украине, которое приведёт к окончательной дискредитации руководства министерства обороны и расколу силовиков. В этой ситуации Пригожин опять может всплыть на поверхность и стать мотором нового заговора.
Из транскрипта видеозаписи нового шабаша на пригожинской базе:
Пригожин: "Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время".
Утикин (Вагнер): "Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро".
Вагнеровец: "Мы поедем ещё этих пи....в гасить?".Пригожин: "Обязательно, парни!".
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".