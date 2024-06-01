Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?

Повлияет ли приговор на кандидирование Трампа, которое должна утвердить Республиканская партия? Нет, Трамп будет выдвинут.

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Трам и выборы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что произошло? Впервые бывший президент США был осужден за уголовное преступление - фактически 34 преступления. Жюри присяжных единогласно признало его виновным в нарушении избирательного законодательства из-за сокрытия выплат порнозвезде Сторми Дэниелс, которая говорит, что имела с ним роман. Согласно законодательству Нью-Йорка фальсификация бизнес-расходов является преступлением. Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг убедил суд, что оно было совершено с целью совершения или сокрытия других преступлений.

Сядет ли Трамп за решетку? Вероятность - низкая. Кроме того, апелляции затянутся и окончательное решение вряд ли будет принято до выборов.

Повлияет ли приговор на кандидирование Трампа, которое должна утвердить Республиканская партия? Нет, Трамп будет выдвинут.

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Может ли он сам отказаться после приговора? Конечно, нет.

Трамп только усилит риторику того, что он является жертвой предвзятого суда и что современная система правосудия существует как оружие против него. Конечно, низость использовать свое политическое влияние на избирателей, чтобы требовать себе иммунитета от справедливого преследования. Но эту позицию Трампа усиливают три обстоятельства:

1. Экзотичность обвинений (это первый такой прецедент). Когда Брегг подал свое дело, он сказал, что мошенничество Трампа могло дать ему возможность "обмануть избирателей" и победить 2016. Но это придает делу дополнительную противоречивость.

2. Политизированность действий Брэгга. Брэгг во время выборов окружного прокурора (да, это выборная должность в США) заявлял, что он является лучшим кандидатом, потому что знает как и в чем обвинить Трампа.

3. Политизированность самой должности прокурора. Потому что в американской системе прокуроры очень свободны в выборе того, какие дела вести и какие обвинения выдвигать.

Все опросы показывали, что дело Бригга против Трампа слишком сложное для общественного понимания, поэтому уровень доверия к этому решению будет невысоким даже среди нейтральных наблюдателей.

Кроме того, это дело в начале 2023 года значительно усилило легитимность Трампа среди избирателей Республиканской партии. После того, как преследование началось в апреле 2023 года, Трамп вернулся в центр общественного внимания и его партийный рейтинг вырос до доминирующего. А потом - когда в мае 2023 года усилился миграционный кризис - он на этих двух лошадях и начал ехать. Нелегальная миграция и незаконное преследование.

Как это дело используют технологи сторон?

1. Трамп будет использовать этот кейс по полной. С тезисом "Америка скатывается в диктатуру и преследование политических оппонентов".

2. Байден и Ко будут комментировать дело очень осторожно. Из-за его неоднозначного восприятия. Сейчас Байден активно включился в соревнование экономических политик и поддержку национального производителя. Успешность этих шагов будет иметь большее значение, чем приговор Трампу.

Как это повлияет на избирателей? Все сложно.

Ядро избирателей Трампа будет поддерживать его еще сильнее. Его решительность и отмороженность - база его поддержки. Как говорит один из обозревателей, "Его гордое неповиновение обвинению, включая его недавний митинг перед тысячами сторонников в Южном Бронксе, способствовало его имиджу силы".

На всякий случай напомню, что репутация Трампа, его моральный облик и патологическая лживость никогда не смущала его избирателей. И не помешала 2020 набрать больше голосов чем 2016. Только о стене на границе с Мексикой он врал более 300 раз, а всего за 4 года его президентства Washington Post насчитал ему почти 30 тысяч случаев вранья и манипуляций.

Его избирателей гораздо больше смущает "власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через медиа и поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности" (извините).

Относительно баланса сил у независимых избирателей всех штатов и "спорных штатов" - здесь опросы дают разный и противоречивый результат. Все будет зависеть от убедительности кампании Байдена. Что будет делать Трамп уже понятно - наращивать напряжение.

Возможно, вы ждали большего от американского правосудия и американского общества. Но как есть.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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