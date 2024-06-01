УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?

Юрий Богданов
1 июня 2024, 06:10
154
Повлияет ли приговор на кандидирование Трампа, которое должна утвердить Республиканская партия? Нет, Трамп будет выдвинут.
Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?
Трам и выборы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что произошло? Впервые бывший президент США был осужден за уголовное преступление - фактически 34 преступления. Жюри присяжных единогласно признало его виновным в нарушении избирательного законодательства из-за сокрытия выплат порнозвезде Сторми Дэниелс, которая говорит, что имела с ним роман. Согласно законодательству Нью-Йорка фальсификация бизнес-расходов является преступлением. Прокурор Манхэттена Элвин Брэгг убедил суд, что оно было совершено с целью совершения или сокрытия других преступлений.

Сядет ли Трамп за решетку? Вероятность - низкая. Кроме того, апелляции затянутся и окончательное решение вряд ли будет принято до выборов.

Повлияет ли приговор на кандидирование Трампа, которое должна утвердить Республиканская партия? Нет, Трамп будет выдвинут.

видео дня

Может ли он сам отказаться после приговора? Конечно, нет.

Трамп только усилит риторику того, что он является жертвой предвзятого суда и что современная система правосудия существует как оружие против него. Конечно, низость использовать свое политическое влияние на избирателей, чтобы требовать себе иммунитета от справедливого преследования. Но эту позицию Трампа усиливают три обстоятельства:

1. Экзотичность обвинений (это первый такой прецедент). Когда Брегг подал свое дело, он сказал, что мошенничество Трампа могло дать ему возможность "обмануть избирателей" и победить 2016. Но это придает делу дополнительную противоречивость.

2. Политизированность действий Брэгга. Брэгг во время выборов окружного прокурора (да, это выборная должность в США) заявлял, что он является лучшим кандидатом, потому что знает как и в чем обвинить Трампа.

3. Политизированность самой должности прокурора. Потому что в американской системе прокуроры очень свободны в выборе того, какие дела вести и какие обвинения выдвигать.

Все опросы показывали, что дело Бригга против Трампа слишком сложное для общественного понимания, поэтому уровень доверия к этому решению будет невысоким даже среди нейтральных наблюдателей.

Кроме того, это дело в начале 2023 года значительно усилило легитимность Трампа среди избирателей Республиканской партии. После того, как преследование началось в апреле 2023 года, Трамп вернулся в центр общественного внимания и его партийный рейтинг вырос до доминирующего. А потом - когда в мае 2023 года усилился миграционный кризис - он на этих двух лошадях и начал ехать. Нелегальная миграция и незаконное преследование.

Как это дело используют технологи сторон?

1. Трамп будет использовать этот кейс по полной. С тезисом "Америка скатывается в диктатуру и преследование политических оппонентов".

2. Байден и Ко будут комментировать дело очень осторожно. Из-за его неоднозначного восприятия. Сейчас Байден активно включился в соревнование экономических политик и поддержку национального производителя. Успешность этих шагов будет иметь большее значение, чем приговор Трампу.

Как это повлияет на избирателей? Все сложно.

Ядро избирателей Трампа будет поддерживать его еще сильнее. Его решительность и отмороженность - база его поддержки. Как говорит один из обозревателей, "Его гордое неповиновение обвинению, включая его недавний митинг перед тысячами сторонников в Южном Бронксе, способствовало его имиджу силы".

На всякий случай напомню, что репутация Трампа, его моральный облик и патологическая лживость никогда не смущала его избирателей. И не помешала 2020 набрать больше голосов чем 2016. Только о стене на границе с Мексикой он врал более 300 раз, а всего за 4 года его президентства Washington Post насчитал ему почти 30 тысяч случаев вранья и манипуляций.

Его избирателей гораздо больше смущает "власть старых элит, которые манипулируют общественным мнением через медиа и поддерживают иммигрантов, женщин и меньшинства, чтобы "лишить Америку идентичности" (извините).

Относительно баланса сил у независимых избирателей всех штатов и "спорных штатов" - здесь опросы дают разный и противоречивый результат. Все будет зависеть от убедительности кампании Байдена. Что будет делать Трамп уже понятно - наращивать напряжение.

Возможно, вы ждали большего от американского правосудия и американского общества. Но как есть.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп выборы в США Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

07:26 Украина
Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

05:55 Синоптик
Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 6699

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк 3782

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 3110

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса 2816

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

Последние новости

07:26

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

06:10

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?мнение

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

Реклама
02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

Реклама
20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

17:22

Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогнозВидео

17:17

Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

17:06

Жизнь станет счастливее: с кем нужно провести время 1 июня - приметы

16:54

Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многихВидео

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

16:33

Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

Реклама
16:26

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:15

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

16:03

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна ЧечелюкФотоВидео

16:00

Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слезВидео

16:00

Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детейВидео

15:39

Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленныхФотоВидео

15:38

В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

15:23

Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубникуВидео

15:14

Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

15:12

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять