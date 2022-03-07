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Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

7 марта 2022, 15:37

Если Россия сумеет захватить новые территории на востоке Украины, российская армия получит только гробы и позор, а ФСБ – контроль над активами.

В результате войны в Украине российская армия получит только гробы и позор
Вторжение России в Украину сделало РФ страной-изгоем / Макс Левин

Очень скоро встанет один главных вопросов в рамках политической истории XXI века: а как именно принималось в Кремле решение о широкомасштабном нападении на Украину? И чем дальше идет дело, тем менее понятно – в том числе и военным аналитикам – а что это вообще за военная кампания?

Глобальное общество ежедневно видит репортажи – российские военнопленные не производят впечатления кадровых военных, по дорогам брошено огромное количество техники, теми контингентами, которые выделены, Кремль не может взять даже Мариуполь, попытки взять под контроль другие города и населенные пункты ведут к тому, что украинская армия выбивает эти контингенты оттуда в течение суток.

Удары по военной инфраструктуре – при таком уровне глобальной поддержки Украины – не имеют смысла, поскольку мировое сообщество в ответ на уничтожение военных складов готово немедленно предоставлять и вооружения, и дополнительные финансовые средства.

Перед нами картина приближающего военного поражения Москвы. Отсюда и очевидное внимание к Шойгу, Министерству обороны и Генштабу РФ.

Но вот известный военный аналитик Павел Лузин в Insider тоже предлагает приглядеться внимательнее. Ведь все военные аналитики до начала кампании писали о том, что наземная операция лишена всякого разумного смысла. А кто же продавил это решение у Путина? Лузин считает, что ФСБ. Оно и является бенефициаром всех последствий этого нападения – и во внутренней политике, и в "национализации бизнеса".

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Если задуматься: это же не военные создали в мозгу Путина убеждение в том, что Зеленский стоит слабо, что украинское общество расколется, что в нем есть какие-то силы, которые поддержат "антифашистскую" риторику. Сами формулировки, которые сопровождают всю кампанию в официальном языке Кремля сегодня – "денацификация", борьба с националистической хунтой в Украине, "8 лет сидели по подвалам" и т.д. – это все из какого языка? Это из языка спецслужб, это все характерный диалект "чекизма".

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Если представить себе итоговый результат кампании, допустим, захват дополнительных территорий на востоке Украины, то кто получит бонусы от этого? Армия получит только гробы и позор, а ФСБ получит контроль над активами на этих территориях. Это их люди будут там "дербанить" все, как ранее в Крыму.

То заседание Совета безопасности РФ, которое нам показали, конечно, как всякая инсценировка, дает лишь условное представление о порядке принятия решения. А ведь решение повлекло за собой глобальные последствия, обрушило весь постсоветский транзит России, сделало ее страной-изгоем, приведет к ее полной архаизации и обнищанию.

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Поэтому вопрос о том, как именно принималось "историческое решение", в каком кругу, кто какую позицию занимал – это окажется одной из важнейших тем в учебниках второй половины столетия.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

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война в Украине вторжение России ФСБ России Сергей Шойгу Александр Морозов
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