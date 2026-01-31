Рубрика "Было ваше — стало наше"
Американский бизнес придумал несложную схему честного раздевания российских нефтяных компаний.
По танкерам
Сначала за государственный счет вылавливают танкеры с подсанкционной нефтью. То есть по сути за нее ничего не платят. Поскольку нефть "ничья", то со спокойной душой ее быстро продают, и дешевая нефть (здесь в основном речь идет об удешевлении дизеля в США) перерабатывается на заводах, которые, по странному стечению обстоятельств, принадлежат спонсорам Республиканской партии и Трампу лично. Трамп, кстати, теперь будет показывать, как упала цена на дизель. То есть "при Байдене такого не было".
По Лукойлу. "Бобик сдыхает".
Сначала государство США обрушило на Лукойл санкции, а теперь, снова по странному стечению обстоятельств, которые невозможно никак объяснить, зарубежные активы Лукойла выкупил американский инвестфонд Carlyle. Теперь у американского бизнеса есть доступ на высокомаржинальный рынок Европы. Не исключаю, что теперь в ЕС будет перерабатываться нефть из Венесуэлы.
P.S. Зато у Путина есть фоточка в Белом Доме. Красиво.
Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.
