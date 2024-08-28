Преодоление 'красных линий': когда нам разрешат бить дальнобойным оружием по России?

На всем пути заинтересованные стороны влияют - напрямую, через экспертную среду, через медиа.

https://opinions.glavred.info/preodolenie-krasnyh-liniy-kogda-nam-razreshat-bit-dalnoboynym-oruzhiem-po-rossii-10592222.html Ссылка скопирована

Когда нам разрешат бить дальнобойным оружием по России? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Дисклеймер 1. Это текст, который будет объяснять довольно очевидные и хорошо известные вещи о политике администрации Байдена. Нравится она кому-то или нет. Мне вот не очень.

Дисклеймер 2. То, что нам может не нравиться политика Байдена, никоим образом не делает их конкурентов лучшим вариантом Да, Трамп - Вэнс - Кеннеди имеют более одномерную позицию по Украине. И она сейчас разрушительна для нас.

Как принимаются решения в Белом доме? Так же как и везде в развитых демократических государственных системах. Сначала вырабатываются сценарии и позиции (которые по цепочке формируют очень разные люди, аналитические центры, группы влияния). Затем эти сценарии и позиции доносятся до соответствующих людей, которые отвечают за направление. Затем они доходят до первых лиц, которые - интерпретируя эти данные - принимают то или иное решение.

видео дня

На всем пути заинтересованные стороны оказывают влияние - напрямую, через экспертную среду, через медиа. Сверху еще добавляется естественный бюрократический и политический процесс. Каждое изменение внешних обстоятельств может изменить и решение. Поэтому принятие сложных и рискованных решений обычно происходит очень осторожно, консервативно и долго. А везде где начинается желание очень быстрых решений, потому что ГОРИТ начинается путь к размыванию институтов и диктатуры.

Большинство базовых решений по нашей войне - первые санкции, блокирование авиасообщения с РФ, программы для украинских беженцев, первые решения о тяжелом оружии, хаймарсы - принимались чрезвычайно быстро для европейской и американской систем. Чем сложнее и чем более рискованные решения, тем больше лаг принятия, тем больше различных групп влияния, к которым надо прислушиваться, тем выше политическая и историческая ответственность.

С политикой Байдена все то же самое. Джо не ястреб. А в обществе в США запроса на участие в большой войне нет. Точнее не так: после Ирака и Афганистана участие США в войнах очень непопулярно. Поэтому с началом полномасштабного вторжения России в Украину администрация США решала две задачи: помочь Украине и избежать прямого столкновения между Россией и США, что могло привести к глобальной катастрофе. Этот риск реальным считают многие в США. И не зря Трамп и Ко этим пугают избирателя.

Поэтому Путин и его банда так активно эксплуатировали темы "красных линий". Это не манипуляция "страхами" Байдена или Салливана. Это влияние на общественный и элитарный дискурс, которым Байден и Ко руководствуются. Этим и объясняется логика постепенного отодвижения "красных линий". Да, это та самая "политика салями", которая сводит риски ядерной эскалации и общественного недовольства к минимуму.

Но Украине нет дела до логики осторожности в американских и европейских кабинетах. Поэтому у нас априори разный уровень толерантности к эскалации со стороны россиян. Потому что нам все надо на вчера, а ядерные угрозы Путина уже мало кого пугают.

В конце концов, вторжение в Россию иллюстративно демонстрирует, что Украина готова игнорировать предостережения США и Европы. И на практике доказывать, что "красные линии" не работают. Потому что у нас нет других вариантов. Именно успехи ВСУ на поле боя в наступательных операциях, особенно в условиях ограниченного количества ресурсов, ключевой фактор, который может заставить США пересмотреть свою политику.

И да, учитывая развитие событий на фронте и рост давления со стороны европейских союзников, США еще при текущей администрации могут снять свои запреты. Точнее не так. При всем давлении со стороны оппонентов такого решения среди демократов, истерики трампистов и российских агентов, им придется это сделать. Ну или это придется сделать Харрис, если она победит. Как-то так.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред