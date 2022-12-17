Прекратите жить категориями 'неделя-две' - война надолго

Почти год полномасштабного вторжения, а украинцы не настроились на то, что эта война надолго и что в короткой перспективе лучше не будет.

Украинцам рановато расслабляться / Роман Доник

К сожалению, зрителям телевизоров надо периодически напоминать, что мантра - "две-три недели" не работает с марта. Хотя главком вряд ли имел целью что-то донести до двухнедельников. На таких уровнях немножко другую цель преследуют. Но мы же с вами живем здесь. И врага нам придется встречать здесь. И как показал прошлый год, в одну неделю война может прийти туда, куда никто не думал. В различных проявлениях.

Но почти год полномасштабного вторжения, а украинцы не настроились на то, что эта война надолго и что в короткой перспективе лучше не будет. Почти вся энергосистема развалена. Все считают, когда закончатся ракеты и шахиды, или когда закончатся мобики. Короче говоря, как-то живут категориями "неделя-две". И каждый раз имеют надежду, что обстрел или атака будут последние. Причем реальных оснований так считать нет. Но все равно, какое-то не понятное мне шапкозакидательное настроение.

Типа мы тут всех уже победили, осталось немного где-то там далеко додавить и все. Тут уж можно расслабиться, потому что тут уж если бы все угрозы миновали. Нет, ну конечно есть какая-то вероятность ракетного удара, но сколько их там осталось у тех россиян. К тому же экономика по всем теливизорам у россиян в пике пошла. И мобилизацию они просрали бездарно. И техники у них нет современной. И если даже попрут, то мы (кто эти мы?) им как поднавалим.... Так же в феврале при соотношении 1 к 12 их рвали, а тут сейчас вообще, раз плюнуть. И генераторов нам стопицоттысяч из Европы везут. И так можно полдня наши преимущества считать. При чем не только у гражданских, но и у военных в тылу такие настроения. Типа - самое тяжелое уже было и уже нас никаким боком не коснется. Но в жизни немножко иначе.

А в жизни россияне ждут морозов, чтобы нанести массированные удары по энергосистеме. Когда через два-три часа ляжет кроме света еще тепло и водоснабжение. Когда при минус 10-15 восстанавливать будет не реально. И С-300 у них как грязи. И мобиков они еще призовут, или уже призвали. И ресурса у них больше чем у нас. Это уже пожалуй все усвоили.

А еще скажу самое неприятное. Почти все (акцентирую - почти) кто хотели и могли воевать, уже здесь. Почти все, кто что-то знали о войне и оружии и умели, уже здесь. В той или в иной степени. Кто-то отмобилизовался, кто-то контракт подписал, кто-то в ДФТГ, кто-то подвоевывает под черным флагом, выполняя задачи для командования. Кто-то учит. Кто-то помогает. Но почти все уже задействованы. Все, понимаете? Вот как бы это не звучало паскудно, но больше сверхмотивированных людей не будет. Те, кто пришли сами в военкоматы, а их взяли на учет и они ждут звонка, к сожалению погоды не сделают. Это в масштабах миллионной армии сейчас слезы.

Я это все к чему. Мы победим. В этом нет сомнения. Но эту желанную победу одерживать придется именно нам с вами. Другие мотивированные уже не придут. Больше уже не будет таких, чтобы прямо рвались воевать. С сегодняшнего дня до победы нас будет только меньше. Просто помните об этом, пожалуйста. Все моралисты и моралистки, которые сейчас поучают как надо, а как нельзя, найдут способ сбежать. Это доказано уже.

И нас чертовски мало еще и для того, чтобы влезать в какие-то срачи. Все очень и очень просто. Кто может и как может воюет и помогает воевать. Причем безразлично, как это делает кто-то другой. Он ведь тоже помогает? То не мешайте. Просто сузьте горизонт своего внимания. Я правду говорю, нас очень мало. Нас хватит для победы, но требует сверхусилий. И нас будет все меньше. Поэтому надо просто делать все, что можем, и немножечко больше. Все, что можем делаем сейчас, а немножечко больше то на конец зимы. На новую (и надеюсь последнюю) попытку россиян уничтожить Украину.

А еще учимся, и учим. Младших командиров пехотных отделений. Пока есть время. Каждый день на вес золота. Еще дороже. Каждый день на вес человеческой жизни. Потому что у каждого обученного воина шансы на победу растут в геометрической прогрессии. И главная задача, которую определил главнокомандующий-уничтожать. Не бояться и не стесняться. Просто делать. А это надо уметь. Именно этим мы и занимаемся в избыточное время (то что чуточку больше, чем все что возможно). Мы тоже готовимся. Потому что нам надо обученность и качество. Потому что нам побеждать.

И спасибо всем кто помогает. Потому что чисто "по-военному" ничего не вышло бы.

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