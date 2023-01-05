"Прекращение огня на Рождество": игра Путина в договороспособность началась

Это возьмут на вооружение любители "договоров посредине", которых в Европе на сегодняшний день осталось немало и тут не надо обольщаться.

Владимир Путин / скриншот

Смотрите какая любопытная история у нас получается: сначала в СМИ попадает интерпретация телефонных переговоров Путина и Эрдогана в изложении администрации Эрдогана.

Он призывает к одностороннему прекращению огня, напомнив об "успехе инициатив" по зерновому коридору, обмену пленными и созданию зоны безопасности в Энергодаре (покажите мне, где там зона безопасности, и я буду очень вам благодарна, но вы не покажете).

Потом мы видим интерпретацию АП: необходимость двустороннего сотрудничества, особенно в части газовых вопросов и атомной станции Аккую, Сирия, встречи министров обороны и отдельно Украина. По предложению Эрдогана было сказано следующее: да, открыты, да, договороспособны, но предыдущие требования и "учет территориальных реалий". Здесь сразу возникает несколько вопросов: предыдущие - это какие? Денацификация? Демилитаризация? Территориальные реалии - это какие? С аннексированным Херсоном, который Украина уже освободила? Или как?

Отдельно в АП пишут по зерновому соглашению - мол, не препятствуйте российскому экспорту продовольствия и удобрений и тогда соглашение устраивает.

А теперь мы видим логичное продолжение этих интерпретаций: Путин отдает приказ о введении режима прекращения огня с 6 (12.00) до 7 января (24.00) "по всей линии боевого соприкосновения". И тут формулировки имеют значение: что в нынешних условиях означает "по линии"? Каждый день РФ обстреливаются города, которые от этой линии далеко. Это будет считаться нарушением?

Но главное не это. Главное, что игра в договороспособность началась.

Якобы в ответ на просьбу патриарха Кирилла. Но Эрдогану это будет представлено как "учет его пожеланий". И Эрдоганом это будет представлено так тоже. А главное - это возьмут на вооружение любители "договоров посредине", которых в Европе на сегодняшний день осталось немало и тут не надо обольщаться.

А вообще это прекрасно описывается цитатой из классика: работает ФСБ, работает РПЦ (аббревиатуры эти означают примерно то же самое).

А это значит, что давление на переговорную тему будет только усиливаться.

И это значит, что ФСБ будет все более явно проявляться в этой игре.

И это значит, что надо работать. И не играть в чапаева там, где предлагают шахматную партию - причем уже давно на нескольких досках сразу.

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