Представим, Илон, ваш дом захватили русские, детей убили, а жену изнасиловали

Нужно ли представлять, Илон, как выглядит человек, который мог спасти жизни людей, но продолжает бояться за свои миллиарды? Или вы его и так знаете?

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Илон Маск посмеялся с Зеленского примитивным мемом / Коллаж: Главред, фото: instagram, ОП

Представим, Илон, что ваше имение захватили русские.

Нескольких ваших детей убили просто потому, что они были в этом имении, а других вывезли в Россию. Жену изнасиловали. Собаку застрелили. На вашей кухне теперь туалет у русских зэков. А ваш любимый автопарк теперь автопарк людей, которые до сорока лет не получили образования. Потому что все эти годы пьянствовали и нарушали закон.

Представим, Илон, ваша мать в это самое время попала в плен к русским. И эти русские солдаты, которые даже примерно не такие цивилизованные, как ваша мать, говорят ей, что она должна отказаться от всего того, что она считала собой, и лишь тогда, возможно, ее труп не найдут в реке с гирей, привязанной к ноге. Лишь тогда, когда она откажется быть собой, она сможет существовать (я подчеркиваю — именно существовать) дальше.

видео дня

Представим, Илон, что все, абсолютно все, что вы создавали всю свою жизнь до этого самого дня приходят и уносят навсегда. Приходят, потому что их больше. Больше, чем ваших охранников. Без каких-либо юридических или иных оснований. Просто потому, что вы, Илон, умнее, работали намного усерднее и имеете во много раз больший потенциал в будущем. Вы звоните в полицию, а связи нет. Вы обращаетесь в суд — а суда нет. Нет ничего того, что вы привыкли называть своей жизнью.

Представим, Илон, что у вас есть один-единственный вариант, как спасти своих детей (оставшихся в живых), жену, мать, вернуть ваше обустроенное с любовью поместье и созданную ценой вашей жизни компанию, спасти свою жизнь. Вам нужен интернет, связь, коммуникация. Просто связь.

И, представим, Илон, как один человек на другом конце планеты решает отключить интернет именно вам. И именно в этот момент.

Нужно ли представлять, Илон, как выглядит человек, который мог спасти жизни людей, но продолжает бояться за свои миллиарды? Или вы его и так знаете?

Спасение мира - это не бизнес. Смелость не купишь. Даже если ты один из самых богатых бизнесменов мира.

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Гроші" (1+1). В 2016-2021-журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни. Активно занимается волонтерской деятельностью.

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