Праздничное зарево, или "анти-Россия" контратакует

Парад Независимости / president.gov.ua

Болотные газы на Мордорских топях полыхают не по-детски... Ну, оно и не удивительно... Детонирующие события последних дней в Украине взрывоподобно разожгли в пропагандистских "печах" Кремля настоящее пламя негодования...

Сначала Константинопольский патриарх Варфоломей своими визитом нанёс плотной группе гундяй-сектантов в Украине чувствительный удар под дых, весьма популярно и доходчиво объяснив кремлёвским скрепануто-православнутым сектантам... за их место в православном мире...

Потом боковым в челюсть 46 участников "Крымской платформы", по словам самих же орков, "чрезвычайно недружественно" глуманули кремлёвских бабуинов, ну и контрольным пенделем, как говорят у нас в Украине, "под сраку".... отправило их выть на болотах само празднование 30-й годовщины восстановления государственной Независимости нашей страны...

Особенно меня порадовал троллинг с приглашением РФ принять участие в работе "Крымской платформы", а так же "заезд" про "последнюю подпись" её представителей под документами этого форума в украинской Ялте...

Читайте такжеЯркое шоу независимостиУж не знаю, сам Зеленский это придумал, или кто подсказал... но глумление над кремлёвским крымнашизмом получилось знатное... Кремлю, по-сути, предлагается капитулировать "по-хорошему", в возвращённой Украине, вместе со всем полуостровом, Ялте... У Путина явно згрызли по этому поводу не одну штору...

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"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности". Это официальное заявление МИД РФ от Марии Захаровой в виде ответа на явно и заведомо издевательское предложение президента Зеленского (я впервые отмечаю положительные последствия юмористического прошлого нашего нынешнего президента)...

Приходится констатировать тот факт, что с чувством юмора в Кремле так же плохо, как с готовностью соблюдать международное право... оба качества у правящих в Мордоре орков напрочь отсутствуют... Опять заголосили про "циничную антироссийскую направленность"... и прочий треш с "пествованием нацисткой и расисткой сущности украинской власти"...

Можно, конечно, так сказать, "выразить чувство глубоко удовлетворения" от пылающих пятых точек мордорских пропагандистов, которые практически не успевают на серьёзных щах рассказывать своей аудитории об "очередном циничном шабаше в Киеве". Но вот лично для меня в сегодняшний день, все эти вопли, злобные крики и зарево по поводу 30-летия существования, как выразился глав-орк, "анти-России" настолько побоку... что - от слова "совсем"...

Более того, чем больше и дальше мы будем этой самой "анти-Россией", тем радостнее и умиротворённее мне будет.

Так что, можно сколько угодно верещать о том, что "Шойгу приедет в Киев на танке", можно даже по второму кругу повыдавать на оккупированой части Донбасса мордорские картонки "с обновлённым гражданством", можно в конце концов в суд на Украину подать за "недружественность" или в очередной раз согнать к нашим границам толпы своих вооружённых орков... Но всё это не изменит реальности... Украину вы просрали... Жалко, тупо и даже "как-то по-дебильному"

Причём, навсегда и именно в тот момент, когда решили "откусить от неё" пару кусков... Теперь эти куски вам начнут вылезть боком... Даже прямая вооружённая агрессия, захват и оккупация всей нашей страны вам не помогут. Вы же понимаете, что сопротивление с этим не прекратиться, а станет более ожёсточённым со всеми вытекающими последствиями...

Теперь вам остаётся только орать и плеваться...

И да, не забудьте за собой прибраться на Донбассе и в Крыму...