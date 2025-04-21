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Правый берег Оскола: куда двинулись оккупанты?

Александр Коваленко
21 апреля 2025, 19:10
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На пятый месяц операции РОВ на правом берегу реки Оскол, основные задачи, поставленные перед командованием ГВ "Запад" не выполнены.
ВСУ, Оскол
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

По состоянию на 18 апреля 2025 года РОВ контролируют на правом берегу реки Оскол 60 км² территории.

Первое закрепление РОВ на правом берегу Оскола была зафиксировано в двадцатых числах ноября 2024 года. Таким образом, операция РОВ длится уже 5 месяцев и до сих пор командование 6-й ОВА и непосредственно 69-й МСД, задействованной в операции на правом берегу Оскола, не смогли добиться расширения плацдарма, достаточного для начала формирования ударной тактической группы.

В течение прошлой недели на правый берег Оскола помимо 69-й МСД стали поступательно заводится подразделения 27 ОМСБр. Именно на них возложено направление штурмовых действий Западное-Дорошевка (и это при том, что Западное до сих пор не под полным контролем РОВ) и Кондрашовка.

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То есть, на пятый месяц операции РОВ на правом берегу реки Оскол, основные задачи, поставленные перед командованием ГВ "Запад" и непосредственно 6-й ОВА, не выполнены, вследствие чего стали расчехлять 1-ю ТА, которая, к слову сказать, так же не выполнила по состоянию на сейчас поставленные перед ней задачи.

Напомню, что на 1-ю ТА возлагался выход на левый берег Оскола и расширение по флангам зоны контроля с выходом на Купянск и Борову. С первой частью задачи они справились во второй половине октября 2024 года, но до сих пор не смогли выйти за пределы Колясниковки и Кругляковки. И эти, фактически, полгода анабиоза сейчас вынуждают ГВ "Запад" расчехлять 1-ю ТА и распределять её ресурс на Купянское и Лиманское направление.

В этой связи не исключено, что в ближайшее время, 6-я ОВА, получив усиление с юга, а так же 20-я и 25-я ОВА, так же пополнившиеся за счёт 2-й МСД и 4-й ТД, предпримут основные удары именно по этим направлением. Но если говорить о правом береге Оскола, то очевидно, что 6-я ОВА устроит для своего личного состава в ближайшее время масштабную мясорубку с одной только целью, положить цельную МСД и ОМСБр с перспективой расширения плацдарма для возможности формирования ы дальнейшем ударной группировки.

Вот не знаю, в реке Оскол раки водятся? Думаю, если да, то, май и далее лето их откормит до "не хочу!" Но, кормёжка раков зависит только от степени подготовки к данной церемонии. Уверен, что 69-я и 27-я сотрутся, но вот ведь вопрос, сотрутся с достижением целей, или на полпути… что вынудит тянуть ещё кого-то. По отправке 27-й я уже могу сказать, что идёт процесс истощения и сковывания, но если второй вариант выльется в стягивание на правый берег Оскола ещё некой МСД или ОМСБр, то, что может быть лучшим?

Наблюдаем!

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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