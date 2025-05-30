Правда о новейших дронах и ракетах России

О модернизации шахедов. У них нет никакого искусственного интеллекта.

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Путин и ракеты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

После "миротворческого" телефонного разговора Д. Трампа с другом Володьей начались массированные российские ракетно-пушечные удары по Украине.

Президент США наконец понял, что "друг и партнер" Путин просто разводит его как обычного лоха. Но еще не созрел, чтобы поставить разводилу на место, такое впечатление, что дает время до конца года.

А вот в Украине и не только в ней появилось много мифов и выдумок относительно оружия, которым недоимперия осуществляет террор против мирных украинцев - здесь и искусственный интеллект, и телеграмм-боты, и маневрирование баллистических ракет, и неуязвимость к РЭБ, и еще много чего. Короче, ужас, ужас и невозможность противодействовать.

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Попробую внести инженерно-техническую ясность относительно ракетно-дронных ударов по Украине.

Во-первых, атаки с воздуха, которые мы сейчас переживаем, происходят в рамках подготовки к российскому летнему масштабному наступлению и имеют целью разрушение нашей военной логистики и запугивание населения, чтобы подтолкнуть руководство Украины к согласию на условия "мира" от России. То есть, эти атаки - реализация российских планов покорения/уничтожения Украины и не имеют каких-то других причин - месть, ответные удары и так далее.

Во-вторых, сегодняшние удары не являются чем-то чрезвычайным. В 2022-2023 году к нам прилетало под сто ракет разных типов и еще более полусотни шахедов. И были случаи, когда подобные атаки повторялись несколько раз в неделю (ракет становилось чуть меньше, а шахедов - столько же). То есть, мы несколько отвыкли от уровня ракетно-дронового террора рф.

Теперь о модернизации шахедов. Нет у них никакого искусственного интеллекта. Потому что для реального автономного ИИ нужен очень мощный и малый по весу процессор. Россия сама таких не производит, и ей такие процессоры в нужных количествах не продают. Речь может идти о примитивных системах оптического распознавания, которые должны видеть военно-промышленные объекты, но все равно видят только гражданские дома.

Телеграмм-бот, через который шахэды передают свои координаты (а не видеоинфу для оператора-наводчика!) появился у врага в 2023 году. Эта технология позволяет собирать информацию о расположении наших систем ПВО, но ничего новейшего в ней нет.

Шахматы продолжают быть уязвимыми для РЭБ, но это должен быть современный мощный РЭБ в правильном месте. Здесь имеем постоянное традиционное соревнование снаряда и брони.

А вот тактику применения шахедов враг действительно заметно улучшил. Здесь и облетание районов расположения нашей ПВО, и полет на высотах, куда не достают наши зенитки и пулеметы, и - главное - сбор в стаи в воздухе вблизи цели и атака сразу большим количеством дронов. Именно так враг атакует наши аэродромы. Против такой тактики эффективность наших мобильных пулеметных групп заметно падает. Нужны либо относительно дешевые зенитные ракеты (используются в системах "ФракенСАМ"), либо "Гепарды", "Скайнексы" и подобные комплексы. Но все это у нас в дефиците.

Главной проблемой является количество шахедов. Враг довел их производство до 5-6 тысяч в месяц, имеет планы на 15 тысяч в месяц, пока эти планы не реализованы, но... При этом гоняться за шахедами на западных истребителях не является разумным, а другие варианты (вертолеты, спортивные самолеты) у нас почему-то существуют в почти единичных экземплярах. Вместо больших серий.

И о ракетах. Крылатые ракеты врага ("Калибры", Х101 и подобные) мы сбиваем почти стопроцентно, в первую очередь, благодаря авиации. Поэтому агрессор их почти не использует, накапливает для вполне возможной атаки на Европу, которую недоимперия планирует заставить к капитуляции почти полностью за счет ударов с воздуха.

Рассказы о маневрировании баллистических "Искандеров" на финальном участке траектории - оправдательные выдумки. Потому что такое маневрирование существенно уменьшит и без того небольшую точность этих ракет. А вот система наведения за счет лучшей связи со спутниками стала действительно более эффективной. И да, действительно используются и дают результат различные радиолокационные и инерциальные ловушки, которые ракета отстреливает при падении на цель. Это опять-таки не открытие российских инженеров, такие ложные цели были разработаны еще в прошлом веке для межконтинентальных баллистических ракет с целью прохождения боевых блоков через ПРО врага. Но сейчас россияне используют такие "обманки" для тактических ракет, которыми бьют по Украине.

Чтобы надежно сбивать подобную защищенную баллистику, нужно на одну вражескую ракету выпустить три наших. И опять таки упираемся в дефицит и современных ЗРК, и ракет к ним. Кстати, враг сейчас производит 170 и более ракет различных типов в месяц, но использует против Украины значительно меньше. Этот запас либо полетит на нас во время готовящегося вражеского летнего наступления, либо будет ждать российского нападения на ЕС.

Подытоживая, вынужден констатировать, что та сложная ситуация, которую мы имеем с ПВО-ПРО сейчас, является следствием ошибок и просчетов, которые сделаны нашим военно-политическим руководством еще в 2022-2023 годах. Речь о том, что вместо подготовки и развертывания тотальной войны против более мощного врага мы попытались жить почти мирной жизнью - с непрофессионализмом, интригами, взяточничеством и тривиальной тупостью чиновников. Именно это помешало нашему военно-промышленному комплексу за военные годы развернуться в действительно мощную систему, которая в основном обеспечивает потребности фронта и тыла. Причем, опережая реалии войны, а не пытаясь их безнадежно догонять.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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