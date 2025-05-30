Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Правда о новейших дронах и ракетах России

Александр Кочетков
30 мая 2025, 06:10
164
О модернизации шахедов. У них нет никакого искусственного интеллекта.
Путин, ракета
Путин и ракеты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

После "миротворческого" телефонного разговора Д. Трампа с другом Володьей начались массированные российские ракетно-пушечные удары по Украине.

Президент США наконец понял, что "друг и партнер" Путин просто разводит его как обычного лоха. Но еще не созрел, чтобы поставить разводилу на место, такое впечатление, что дает время до конца года.

А вот в Украине и не только в ней появилось много мифов и выдумок относительно оружия, которым недоимперия осуществляет террор против мирных украинцев - здесь и искусственный интеллект, и телеграмм-боты, и маневрирование баллистических ракет, и неуязвимость к РЭБ, и еще много чего. Короче, ужас, ужас и невозможность противодействовать.

видео дня

Попробую внести инженерно-техническую ясность относительно ракетно-дронных ударов по Украине.

Во-первых, атаки с воздуха, которые мы сейчас переживаем, происходят в рамках подготовки к российскому летнему масштабному наступлению и имеют целью разрушение нашей военной логистики и запугивание населения, чтобы подтолкнуть руководство Украины к согласию на условия "мира" от России. То есть, эти атаки - реализация российских планов покорения/уничтожения Украины и не имеют каких-то других причин - месть, ответные удары и так далее.

Во-вторых, сегодняшние удары не являются чем-то чрезвычайным. В 2022-2023 году к нам прилетало под сто ракет разных типов и еще более полусотни шахедов. И были случаи, когда подобные атаки повторялись несколько раз в неделю (ракет становилось чуть меньше, а шахедов - столько же). То есть, мы несколько отвыкли от уровня ракетно-дронового террора рф.

Теперь о модернизации шахедов. Нет у них никакого искусственного интеллекта. Потому что для реального автономного ИИ нужен очень мощный и малый по весу процессор. Россия сама таких не производит, и ей такие процессоры в нужных количествах не продают. Речь может идти о примитивных системах оптического распознавания, которые должны видеть военно-промышленные объекты, но все равно видят только гражданские дома.

Телеграмм-бот, через который шахэды передают свои координаты (а не видеоинфу для оператора-наводчика!) появился у врага в 2023 году. Эта технология позволяет собирать информацию о расположении наших систем ПВО, но ничего новейшего в ней нет.

Шахматы продолжают быть уязвимыми для РЭБ, но это должен быть современный мощный РЭБ в правильном месте. Здесь имеем постоянное традиционное соревнование снаряда и брони.

А вот тактику применения шахедов враг действительно заметно улучшил. Здесь и облетание районов расположения нашей ПВО, и полет на высотах, куда не достают наши зенитки и пулеметы, и - главное - сбор в стаи в воздухе вблизи цели и атака сразу большим количеством дронов. Именно так враг атакует наши аэродромы. Против такой тактики эффективность наших мобильных пулеметных групп заметно падает. Нужны либо относительно дешевые зенитные ракеты (используются в системах "ФракенСАМ"), либо "Гепарды", "Скайнексы" и подобные комплексы. Но все это у нас в дефиците.

Главной проблемой является количество шахедов. Враг довел их производство до 5-6 тысяч в месяц, имеет планы на 15 тысяч в месяц, пока эти планы не реализованы, но... При этом гоняться за шахедами на западных истребителях не является разумным, а другие варианты (вертолеты, спортивные самолеты) у нас почему-то существуют в почти единичных экземплярах. Вместо больших серий.

И о ракетах. Крылатые ракеты врага ("Калибры", Х101 и подобные) мы сбиваем почти стопроцентно, в первую очередь, благодаря авиации. Поэтому агрессор их почти не использует, накапливает для вполне возможной атаки на Европу, которую недоимперия планирует заставить к капитуляции почти полностью за счет ударов с воздуха.

Рассказы о маневрировании баллистических "Искандеров" на финальном участке траектории - оправдательные выдумки. Потому что такое маневрирование существенно уменьшит и без того небольшую точность этих ракет. А вот система наведения за счет лучшей связи со спутниками стала действительно более эффективной. И да, действительно используются и дают результат различные радиолокационные и инерциальные ловушки, которые ракета отстреливает при падении на цель. Это опять-таки не открытие российских инженеров, такие ложные цели были разработаны еще в прошлом веке для межконтинентальных баллистических ракет с целью прохождения боевых блоков через ПРО врага. Но сейчас россияне используют такие "обманки" для тактических ракет, которыми бьют по Украине.

Чтобы надежно сбивать подобную защищенную баллистику, нужно на одну вражескую ракету выпустить три наших. И опять таки упираемся в дефицит и современных ЗРК, и ракет к ним. Кстати, враг сейчас производит 170 и более ракет различных типов в месяц, но использует против Украины значительно меньше. Этот запас либо полетит на нас во время готовящегося вражеского летнего наступления, либо будет ждать российского нападения на ЕС.

Подытоживая, вынужден констатировать, что та сложная ситуация, которую мы имеем с ПВО-ПРО сейчас, является следствием ошибок и просчетов, которые сделаны нашим военно-политическим руководством еще в 2022-2023 годах. Речь о том, что вместо подготовки и развертывания тотальной войны против более мощного врага мы попытались жить почти мирной жизнью - с непрофессионализмом, интригами, взяточничеством и тривиальной тупостью чиновников. Именно это помешало нашему военно-промышленному комплексу за военные годы развернуться в действительно мощную систему, которая в основном обеспечивает потребности фронта и тыла. Причем, опережая реалии войны, а не пытаясь их безнадежно догонять.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США готовы обсуждать требования РФ по НАТО: Келлог раскрыл детали

США готовы обсуждать требования РФ по НАТО: Келлог раскрыл детали

07:52Война
Восемь "прилетов" и пострадавшие: в Харькове прогремела серия взрывов

Восемь "прилетов" и пострадавшие: в Харькове прогремела серия взрывов

06:41Война
Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас: финансовый аналитик дал четкий ответ

Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас: финансовый аналитик дал четкий ответ

05:28Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Путинист Пригожин рассекретил, что же происходит с Киркоровым на самом деле

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Близнецам - трудности в любви, Львам - выбор

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

4 знака зодиака нужно действовать быстро, пока не закончилась удача в июне

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Змеям - враги, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 30 мая: Змеям - враги, Свиньям - стресс

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

Последние новости

07:52

США готовы обсуждать требования РФ по НАТО: Келлог раскрыл детали

07:43

Дмитрий Ступка вышел на связь и показался с родными - детали

06:41

Восемь "прилетов" и пострадавшие: в Харькове прогремела серия взрывовФото

06:15

Секрету более 1000 лет: историк раскрыл, какое второе название украинцевВидео

06:10

Правда о новейших дронах и ракетах Россиимнение

Украина рискует остаться один на один с Россией, Трамп "съезжает с темы" – ЗолотаревУкраина рискует остаться один на один с Россией, Трамп «съезжает с темы» – Золотарев
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с туристами в джунглях за 41 секунду

05:28

Стоит ли украинцам покупать доллар сейчас: финансовый аналитик дал четкий ответ

04:30

Тайна разгадана: почему товары со скидкой обозначают желтыми ценниками

03:37

Можно ли рубить бузину: окончательный ответ священника

Реклама
03:03

Счастье упадет с неба: 4 знака зодиака, которых ждет достаток и чудеса в июне

02:30

Тяжелый выбор для Украины: Золотарев обрисовал мрачную перспективуВидео

02:02

Сценарий уже написан: что РФ привезет на переговоры с Украиной 2 июня

01:30

Звезда "Эйфории" продает воду, в которой она купалась: "Не прекращали просить"

01:09

Операция "Золотой дрон": раскрыты подробности сделки РФ и Ирана по "Шахедам"

00:24

Киевский Иордан заковали в бетон: какую священную реку Украина едва не потерялаВидео

29 мая, четверг
23:54

"Ей очень весело": инсайдер раскрыл детали личной жизни свежеразведенной Джессики Альбы

23:53

Что происходит на Сумщине: глава ОГА заявил о напряженной ситуации

23:04

В России заявили о продолжении существования СССР: политолог указал на нюансВидео

23:03

Канев шепчет тайны: какие секреты скрывает город со времен Киевской Руси

23:02

"Ситуация сдвинется с мертвой точки": у Трампа заинтриговали заявлением о переговорах

Реклама
23:00

Мама с папой отрываются: жена Бориса Джонсона показала редкие фото с их свадьбы

22:26

Умер голливудский актер, который сыграл злую куклу Чаки

22:02

Муж Заворотнюк привел на ее могилу другую женщину в годовщину смерти

22:01

Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

21:53

"Вова начал молиться": жена Остапчука рассказала о тяжелом осложнении при родах

21:44

Россия готовит ракетный удар по Украине: эксперт рассказал о возможности новой атаки

21:28

"Я была в параллельном мире": поп-певица рассказала о пережитой коме

21:25

"Есть два объяснения": названы реальные причины заявлений Кадырова об отставкеВидео

20:58

Игра в молчанку: Зеленский рассказал, почему Россия не показала "меморандум" о мире

20:30

Не только Сумщина и Харьковщина: в ЦПД назвали область, которую РФ хочет захватить

20:28

Как нарезать лук без слез: известный повар раскрыл секрет: как нарезать лук без слез

20:15

Когда в Украине будет новая основная валюта вместо гривны: в НБУ назвали сроки

19:46

"Путин прекрасно играет на чувствах Трампа": политолог раскрыл КГБшную тактику РФВидео

19:33

Монахиня зажигательно исполнила битбокс на ТВ и стала популярнойВидео

19:28

За кулисами военного сотрудничества: отчет ООН разоблачил масштабы помощи КНДР России

19:10

Почему Маск резко поумнел и осудил Трампамнение

18:53

Смогли ли россияне прорваться на Сумщине: у Зеленского рассказали о ходе боев

18:39

Транш в $500 млн от МВФ уже близко: когда деньги поступят в Украину

18:39

Насколько полезны вареные яйца для здоровья: эксперты дали ответ

18:38

Угроза для человечества: ученые предупредили о пролете опасной звезды

Реклама
18:34

Доллар стремительно летит вниз: сколько будет стоить валюта 30 мая

18:23

"Теплые, близкие": Светлицкая раскрыла правду про "роман" с Цымбалюком

18:12

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты

17:51

В Украине устанавливают новый дорожный знак: что означает прямоугольник с коляской

17:42

РФ перебросила 40 Ту-22М3 и 11 Ту-95МС на "Оленью": аналитики выяснили, для чего

17:39

Путин впервые заговорил о преемнике - кто его заменит, названы фамилииВидео

17:36

Жена Нелипы рассказала, почему развелась с артистом

17:25

Супертест на IQ: найдите мышь среди грибов за 5 секунд

17:15

"Ленин - гриб и радиоволна": кто и зачем в 1991 году придумал фейк, ставший мемом

17:08

Все для России: СМИ сообщили, что в Китае заблокировали продажу Украине дронов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять