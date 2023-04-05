Положительный сигнал от американского истеблишмента

Какой-то комплекс вины у американцев есть. Тем более, что ядерным оружием не ограничивались, а системно работали над разоружением Украины.

Клинтон сожалеет, что заставил Украину отдать ядерное оружие / Униан

Оправдание экс-президента США Билла Клинтона относительно того, что он сожалеет, что заставил Украину отдать ядерное оружие, считаю положительным сигналом от американского истеблишмента.

Тем более, что ядерным оружием не ограничивались, а системно работали над разоружением Украины и по другим направлениям (ракеты, бомбардировщики и т.д.).

Этим следует пользоваться в собственных интересах. Но восстановление ядерного статуса - это утопия, конечно. Этот поезд ушел навсегда.

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Но что можно просить:

1. НАТО или прямые гарантии безопасности.

2. Специальные условия помощи (а не кредита), как у Израиля по перевооружению и трансферу военных технологий.

3. Списание долгов (как Польше авансом списали в нынешних цифрах около 60 млрд дол. в 89 году, и это было политическое решение) или их отсрочку лет на 50. По крайней мере, в отношении МВФ вполне реально. Ну, и помочь в переговорах с частными держателями долга.

4. Реальное открытие рынка ЕС и США на 10 лет для товаров с добавленной стоимостью. Как это было сделано для Южной Кореи, Японии, Германии после Второй мировой войны.

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