Пожалуйста, не шутите о "мелитопольских черешнях"

Наступательные операции - это не парад от точки А до точки В без сопротивления и жертв.

В Мелитополе участились случаи "хлопка" / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Вчера, когда обсуждали потенциальное контрнаступление ВСУ, вспомнилось, как бомбило у меня от неконтролируемого потока шуток про херсонские арбузы. Из-за разрыва реальности на фронте и восприятия в состоянии эмоционального возвышения не на фронте. Да, я не сомневаюсь, что ВСУ смогут эффективно провести операции по освобождению наших территорий. И что этот год наше государство закончит ближе к границам 1991 года, чем начинало.

Но давайте не забывать, пожалуйста, что наступательные операции это не парад от точки А до точки В без сопротивления и жертв. И что когда ситуация на фронте сначала стабилизируется, а потом ВСУ начнут выжимать врага - сначала все будет очень медленно, методично, без резких движений. И это будет тяжело и кроваво.

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Так, когда россияне сбежали из Херсона или посыпались в Харьковской области - это та самая вершина айсберга. Сколько было проделано кровавой работы чтобы это обеспечить мы узнаем только после войны. И так же не надо забывать, что то, что сейчас делают защитники Украины в Бахмуте, Авдеевке и Угледаре - это тоже составляющая будущих "контнаступательных успехов". Вы сами видите, какой ценой это сдерживание и истощение россиян дается.

И поэтому мне кажется, что "арбузы" и "черешни" не очень уместны. Даже когда русские начнут (а они - я уверен - начнут) где-то убегать. Потому что это мне напоминает какое-то футбольное боление. А это - точно не о войне.

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