Поздравим Россию: она добилась, чего хотела

Путин утратил способность реалистично оценивать свое положение, считает Кох / Reuters

Сто семьдесят шестой день войны запомнился, во-первых, встречей во Львове. А во-вторых, новыми взрывами в Крыму.

Встреча (на самом деле - серия встреч) была, на мой взгляд, очень важна и касалась вполне практических вещей, таких как, например, обеспечение безопасности Запорожской АЭС, расследование ООН в Еленовке и обмен пленными.

Я не буду здесь подробно рассказывать, о чем шла речь, вы все можете найти в сети. Да, наверняка, и сами все слышали по телевизору или радио. Тут важно то, что у всех трех львовских переговорщиков (Зеленского, Эрдогана и Гутерриша) более-менее близкие взгляды на возможные варианты решения этих проблем.

Помимо прочего, Эрдоган, по видимому, выполнил просьбу Путина и передал Зеленскому предложения по началу мирных переговоров. Иначе зачем бы Зеленский стал публично повторять, что он сядет за стол переговоров с Москвой только после полного вывода российских войск из Украины.

И Эрдоган и Гутерриш выслушали Зеленского с пониманием. Эрдоган даже счел нужным еще раз повторить, что Турция в этой войне однозначно на стороне Украины. Стороны еще раз продемонстрировали единство взглядов по всем ключевым проблемам этой войны.

Чего, разумеется, нельзя сказать о Путине. У него по всем этим вопросам есть своя, глубоко оригинальная позиция. Беда только в том, что он ее внятно не может сформулировать. А когда его соратник, Димон Медведев, берется таки облечь ее в слова, то без использования фекальной лексики он обойтись уже не может...

В принципе, Зеленский прав. Разговаривать не о чем. Ну о чем разговаривать с Медведевым? Да и с Путиным - тоже... Они утратили способность реалистично оценивать свое положение, живут в выдуманном мире, в котором у них под ружьем "вторая армия мира" и управляют они купающимся в их благодеяниях народом. Они уверены, что по-прежнему на что-то влияют и их мнение кого-то интересует.

А между тем сегодняшние торги на ММВБ показали со всей ясностью ту траекторию, которую описала Россия за последние несколько месяцев: сегодня впервые объем торгов долларами оказался меньше торгов юанями.

Что ж, поздравим Россию: она добилась, чего хотела. Она ушла из сферы влияния США. А уж как она страдала, как мучалась от этого американского империализма... Просто сердце кровью обливалось смотреть как янки над ней, бедной, измывались...

Теперь-то она обретет, наконец, покой вместе со своими новыми друзьями-китайцами. Эти быстро ей объяснят, что к чему. И где и у какой параши ее место. Пусть посмотрит на своих африканских коллег. Эти уже наелись вдоволь "дружбы" с Китаем и ностальгически вспоминают золотые денечки европейского колониализма...

Но и поделом. Они сами этого хотели. И они это получили. В условиях существование де-факто двухполярного мира, нельзя, уйдя от Запада, не попасть в объятья Китая.

Даже столь любимая всеми кремлевскими политологами гравитационная модель мировой политики констатирует, что нельзя создать собственный центр силы, контролируя лишь 2% мирового ВВП и 1,5% населения.

Они, правда, любят эту модель применять только при анализе отношений Украина - Россия, но на более глобальные обобщения их фантазии (или смелости?) не хватает...

А новые взрывы в Крыму (и не только) случились совсем недавно и никаких деталей пока еще неизвестно. А пока перечислю лишь список того, что опять "нечаянно" у россиян взорвалось:

- В Белгородской области взорваны склады боеприпасов 20-ой армии, воюющей под Изюмом;

- В Новой Каховке опять ракеты попали в мост и дорожное полотно на дамбе. Кроме этого, были еще взрывы;

- Взрывы в Керчи. Детали уточняются;

- По меньшей мере 4 взрыва под Севастополем ( в том числе на военном аэродроме Бельбек);

Кому интересно, сообщаю: на аэродроме Бельбек дислоцируется 38-ой истребительный авиационный полк ВВС РФ. В его составе 12 СУ-27, 12 СУ-27СМ, 3 СУ-27УБ и 5 СУ-30М2. Так же там находится Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС РФ.

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Если удары были хотя бы даже наполовину такие же эффективные, как в Новофедоровке и под Джанкоем, то можно поздравить нового командующего Черноморским флотом вице-адмирала Виктора Соколова: первый рабочий день у него выдался на славу.

Кстати, теперь у Украины будет свой военный спутник слежения ICEYE и ВСУ будут получать информацию в режиме реального времени. Так что точность и оперативность реакции украинской артиллерии (как ствольной, так и реактивной) вырастет еще сильнее.

Ну вот и все на сегодня. День опять выдался неплохой. И опять стало еще понятнее, что победа будет за нами. Потому, что наше дело правое, а враг будет разбит.

Слава Украине!