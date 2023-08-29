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Пойдет ли Россия зимой в атаку

Игорь Яковенко
29 августа 2023, 08:49
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Эта война будет продолжаться, но примерно в том же духе, что и сейчас.
Пойдет ли Россия зимой в атаку
Украинские военные. Иллюстрация / колаж: Главред, фото: 33-та окрема механізована бригада, 35-та ОБрМП

То, что людей Кремль будет затаскивать на фронт, отправлять на фронт, это очевидно. Потому что Путин будет продолжать войну, ему нужно "пушечное мясо". Можно это называть мобилизацией, можно это называть призывом, но на самом деле это не имеет уже никакого значения.

Тут важно другое – то, что количество людей, которых режим может одновременно отправлять на фронт, ограничено. Причем не желанием Путина и не количеством мобилизационного резерва, то есть не количеством населения в России, а возможностями. Есть достаточно ограниченное количество офицеров, которых можно направлять. Потому что если просто так направить миллион не обученных людей на фронт, то они будут уже даже не "пушечным мясом". Это будет такой "пушечный фарш", приготовленный для отравления украинской земли.

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То есть имеются определенные инфраструктурные ограничения, связанные с обмундированием, вооружением, размещением, слаживанием. Там ограниченное количество полигонов, казарм, и просто так взять, не знаю, 10 миллионов или даже миллион человек и отправить на фронт, то для этого нет возможности.

Если говорить о разовой мобилизации, то это как раз те самые 250-300 тысяч человек, которые были мобилизованы во время частичной мобилизации осенью прошлого года. Такие возможности есть. А вот для тотальной мобилизации, о которой говорят ура-патриоты, возможностей у российского режима не существует. Поэтому мобилизация будет, но она будет примерно в этих пределах.

(...)

Никаких масштабных действий зимой и осенью не будет. Просто потому, что тот потенциал российской армии, который существует на сегодняшний момент, достаточен для того, чтобы вести войну, прежде всего, оборонительную, то есть защищать те оккупированные территории, которые уже захвачены. Потенциала на то, чтобы захватывать новые территории, у путинской оккупационной армии нет. Потому эта война будет продолжаться, но примерно в том же духе, что и сейчас.

Но для того, чтобы ее продолжать, необходима мобилизация, потому что на фронте люди гибнут и на сегодняшний момент количество потерь у российской оккупационной армии достаточно велико. И для того, чтобы просто продолжать эту войну, необходимо пополнять состав этой оккупационной армии. Ровно для этого и будет проводиться мобилизация.

Игорь Яковенко, специально для Главреда

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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война в Украине Игорь Яковенко
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