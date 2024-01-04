Появился новый политический тяжеловес

Интриги добавляет и то, что вокруг Залужного имеются сугубо политтехнологические маневры.

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Залужный / Коллаж Главред, фото УНИАН

Кто о чем, а политаналитик — о политике.

Для меня важным политическим итогом года стало появление в Украине нового потенциального лидера — Валерия Залужного.

Не уверен, что это сознательная позиция Залужного, вполне может быть, что по большей части оно складывается почти само. Но сущности это не меняет. Тем более, что сам Главнокомандующий и не подтверждает свои политические амбиции, но и не очень их отрицает.

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Интриги добавляет и то, что вокруг Залужного имеются сугубо политтехнологические маневры. В частности, социологические исследования, которые показывают его высокий рейтинг. Профессионалы хорошо знают, что такие исследования одновременно являются и инструментом: потенциальные избиратели автоматически тянутся к высокорейтинговым персонам, начинают невольно прикидывать их будущие шансы, все такое.

Интервью, особенно, зарубежным СМИ - тоже привычный инструмент именно политиков. Потому что является рычагом общественного влияния.

Одновременно такого перспективного лидера начинают рассматривать и в качестве возможного партнера. Мне, например, совершенно понятен интерес к Валерию Залужному со стороны политической силы Петра Порошенко. Потому что он прекрасно, без напряга вписывается в концепцию возвращения к власти бывшего президента.

Есть и довольно странные вещи. Например, избрание Залужного гетманом Украины или название его именем звезды. Не знаю, зачем это нужно, видимо, кто-то хочет таким образом привлечь к себе внимание - или самого Залужного, или его окружения. Но перефразируя известное выражение "если Зирки называют, значит, это кому-то нужно".

Так или иначе, однако сейчас в Украине существуют два Валерия Залужного: один — Главнокомандующий ВСУ, второй — фактический политический деятель. И поэтому его ответственность удваивается. Как Главнокомандующий он отвечает за ход боевых действий по отпору агрессора. Как политик - несет дополнительную ответственность не только за свои публичные действия и слова, но и за действия и слова своего окружения и даже своих сторонников. Это может не нравиться, однако иначе не бывает.

Такой же аксиомой является и то, что в свое время Валерию Залужному придется определяться - оставаться военным или становиться политиком. Надеюсь, что это определение произойдет в текущем году.

Война против жестокого и мощного врага - российской недоимперии - несет большие риски для главнокомандующего ВСУ. Но как специалист, убежден, что политический путь связан с рисками еще большими — это и отношение общества к неизбежной мобилизации, и появление политических противников с их противодействием, и много всего прочего, отчасти, откровенно грязного, чем, к сожалению, насыщена современная украинская политика.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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