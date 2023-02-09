Как бы противно ни выглядели временами картинки с "догоняниями" повестками, мобилизация - это не прихоть военкомов.

Повестку надо брать, в военкомат надо идти, считает Яременко / 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Оборона страны - задача всего народа. Так написано в Конституции, на которую любят ссылаться все, кто ревностно следит за соблюдением собственных прав. Попытки препятствовать обороне страны - антинародная, враждебная деятельность.

Как бы отвратительно ни выглядели порой картинки с "догонялками" повестками, мобилизация - это не прихоть военкомов. От того, что мобилизационная система Минобороны не умеет пока организовать свою работу таким образом, чтобы не вызвать общественное возмущение, ничего не меняется принципиально - повестку надо брать, в военкомат нужно идти, если возникает потребность - надо одевать форму и брать в руки оружие.

Уже несколько месяцев наблюдаю в соцсетях нарастание, как снежный ком, информационной кампании о том, как не получить повестку. Ее участники - легионеры или юрист - лукаво подстрекают граждан избегать призыва в ряды Вооруженных сил, скрываясь за формальными нормами правовых и регуляторных актов.

В этой деятельности, происходит ли она из-за желания хайпонуть на страхе граждан, или из-за услужливости перед врагом, нет здравого смысла и служения общественному благу. Где будут эти адвокаты, если враг победит? Какая польза от того, что гражданин, который может и должен служить, избежит выполнения своего долга в силу сугубо формальных обстоятельств?

Да, у нас много случаев, когда "гребут" всех без разбора. Медкомиссии зачастую не больше, чем формальность (да, знаю, что иногда и без них обходится). Ну, если вы такие хорошие адвокаты - помогайте тем, кто реально не может и не должен служить, установить реальные факты, подтвердить диагнозы и т.д. Добивайтесь законных решений центров комплектации, если они нарушают закон. Восстанавливать справедливость - есть безграничное поле для деятельности.

Но деятельность, которую нельзя назвать иначе, чем подстрекательство избегать выполнения конституционных обязанностей - является преступлением. И время, наверняка, проверить, насколько уголовно это преступление?

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