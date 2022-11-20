УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Повестку дня в РФ диктуют фанаты фентези

Иван Яковина
Украинский журналист
20 ноября 2022, 08:24

Война дает им иллюзию погружения в тот "светлый, правильный, наполненный смыслом" мир фэнтези, который грел в детстве их души.

Админ канала Рыбарь
Админ канала Рыбарь

Издание The Bell деанонимизировало администраторов главного российского пропагандистского телеграм-канала "Рыбарь". В числе прочего о них во что известно:

....Как Звинчук познакомился со вторым администратором "Рыбаря" Денисом Щукиным, неизвестно. Но по крайней мере раньше их объединял интерес к литературе в жанре фэнтези и компьютерным играм. Как и Щукин, Звинчук, судя по его соцсетям и сайтам, по крайней мере в молодости увлекался фэнтези. Они оба состоят в сообществе любителей фантастики "Имажинария". Для Звинчука это было серьезное увлечение — в своем ЖЖ создатель "Рыбаря" указал как собственный сайт форум Shadowdale.ru, на котором энтузиасты во главе со Звинчуком коллективно переводили книги из мира ролевой игры Dungeons & Dragons. В анкете на одном из форумов о фэнтези Звинчук указывал, что администрирует четыре сайта. Он переводил фантастику и профессионально. "Нанят издательством FANтастика СПб для перевода книги Роберта Энтони Сальваторе „Невервинтер"", — писал Звинчук в ЖЖ в 2012 году

На созданном Звинчуком форуме Shadowdale.ru есть отдельная тема и для обсуждения книг Роберта Джордана — писателя, у которого создатели "Рыбаря" почерпнули название канала....

***

Я давно заметил многие видные персонажи российской провоенной тусовки обожают фэнтези. (Гиркин даже рекламировал соответствующие книги на своих каналах).

Думаю, что в любовь к эльфам, оркам, магам и драконам дивных загадочных стран в детстве это очень ОК. Помогает развивать воображение и всякое такое...

Но когда по этому всему жестко упарываются большие дяди, такое увлечение уже выглядит как патология, следствие какой-то психотравмы. Вероятно, она как-то связана с убожеством и унылостью окружающих среднерусских пейзажей (и персонажей!) в реальной жизни. Полагаю, это своеобразный симптом эмоционального недо*ба, если угодно.

Чуваки с такой травмой жаждут (и начинают!) видеть в окружающих не простых людей, а орков, гоблинов, эльфов и гномов, ведущих постоянную войну, а мир вокруг воспринимают как поле их вечной битвы. Для них состояние войны - нормальное, естественное, они хотят войны, и считают ее единственно правильным состоянием общества. Война дает им иллюзию погружения в тот "светлый, правильный, наполненный смыслом" мир фэнтези, который грел в детстве их души, раздавленные прессом серых панельных девятиэтажек.

Короче, современную повестку дня в РФ диктуют психически нездоровые люди с явными признаками социопатии.

Источник

новости России пропаганда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:35

"Работать есть для кого": продюсер объяснил невероятную популярность Галкина

08:26

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Рыбам – новый путь и достижения, а Ракам – меланхолия

08:24

Повестку дня в РФ диктуют фанаты фентезимнение

08:11

Как в Украине будут отключать свет 20 ноября - ответ Укрэнерго

07:41

"Звучит, как мечта": Ермак сомневается, что война в Украине закончится к весне

Реклама
07:15

Как устранить царапины на зеркале: 6 способов с проверенным результатом

06:51

Нужно торопиться: у Украины есть окно возможностей до 15 декабрямнение

05:02

Россия может планировать удар по Херсону – МаломужВидео

04:30

"Путину некуда бежать": дипломат озвучил два варианта завершения жизни диктатора РФВидео

03:45

"Невежественный болван": Невзоров жестко раскритиковал кремлевского диктатора Путина

02:20

Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятнымВидео

02:02

"Родилась дочь Алиса!": пьяная Волочкова забилась в конвульсиях на танцполеВидео

01:35

Какой регион ВСУ будет легче освободить - Крым или Донбасс: прогноз ЖдановаВидео

00:12

"Уничтожат Польшу": эксперт рассказал, способна ли РФ изменить ход войны в свою пользуВидео

19 ноября, суббота
23:45

Как сохранить мясо без холодильника: действенные советы, если нет светаВидео

23:20

В Пентагоне сделали заявление об исходе войны в Украине

23:15

Российский актер назвал Пугачеву черепахой и обвинил в бесчеловечностиВидео

23:00

ВСУ могут ворваться в Крым уже к концу ноября – СоскинВидео

22:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

22:45

Никто никого не призывал выезжать из Украины: в ДТЭК опровергли заявление гендиректора компанииВидео

Реклама
22:29

"Самый тонкий и опасный момент": Украина может остаться без оружия уже в январе – политологВидео

22:22

Идеальная кандидатура: имена мужчин, которые станут лучшими семьянинамиВидео

22:13

"Их просто сотрут под ноль": эксперт рассказал, какие территории ВСУ освободят в ближайшее времяВидео

21:36

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов на своей территории - WPВидео

20:47

"Путину и его режиму не жить": эксперт рассказал, что приведет к полному развалу РФВидео

20:10

Приметы на 21 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы успех привлечьВидео

19:41

"Ты что, коза, творишь?": российский психолог чуть не набросился на Собчак

19:38

Зеленский провел срочное заседание Ставки: что обсудилиВидео

19:22

Начнут ли американцы на нас давитьмнение

19:15

РФ ударила по пункту раздачи хлеба на Херсонщине: у Зеленского назвали россиян "ничтожными совками"

19:13

Снега будет по колено: в Украину несется новый циклонВидео

18:23

Россия повредила около 50% украинской энергетической инфраструктуры - ЗеленскийВидео

18:21

Приметы на 20 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

18:12

"Немедленно выведите войска": Шольц резко обратился к Путину относительно войны в Украине

17:40

С ними можно и в огонь, и в воду: имена женщин, которые становятся лучшими женамиВидео

17:06

Небо будет под защитой: Сунак анонсировал новый пакет военной помощи Украине

17:03

Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуютВидео

17:01

Штормить будет 4 дня: Украину накрыла мощная магнитная буряВидео

16:59

"Хотят истощить ПВО Украины": в Пентагоне объяснили, почему РФ усиливает ракетные ударыВидео

16:45

В Кремле увеличивают расходы на войну: военный эксперт объяснил, повлияет ли это на ход боевВидео

Реклама
16:16

Украинцев призвали ехать за границу на 3-4 месяца – это спасет энергосетьВидео

16:13

Уже 14 лет: Тина Кароль показала на фото возмужавшего сына в его день рожденияВидео

15:57

Риши Сунак в Киеве: премьер Британии впервые лично встретился с Зеленским - подробностиВидео

15:38

Есть риск применения ядерного оружия: астролог Влад Росс дал жуткий прогноз на РождествоВидео

15:32

Могут принести больше вреда, чем пользы: почему собаки любят кости, а кошки - молоко

15:30

Как отчистить плиту от сильного нагара: поможет один кухонный ингредиент

15:26

"Мы готовимся только защищать": в Беларуси заявили якобы о нежелании нападать на УкраинуВидео

15:11

Писал стихи о любви и тоске: ВСУ ликвидировали российского оккупанта-поэта

14:46

"Зимой Украина продвинется дальше": президент Эстонии призвал "повысить цену войны для РФ"Видео

14:46

"Нам нужно выговориться, дайте нам песен": Pianoбой рассказал об ошеломительной встрече с херсонцамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять