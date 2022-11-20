Повестку дня в РФ диктуют фанаты фентези

Админ канала Рыбарь

Издание The Bell деанонимизировало администраторов главного российского пропагандистского телеграм-канала "Рыбарь". В числе прочего о них во что известно:

....Как Звинчук познакомился со вторым администратором "Рыбаря" Денисом Щукиным, неизвестно. Но по крайней мере раньше их объединял интерес к литературе в жанре фэнтези и компьютерным играм. Как и Щукин, Звинчук, судя по его соцсетям и сайтам, по крайней мере в молодости увлекался фэнтези. Они оба состоят в сообществе любителей фантастики "Имажинария". Для Звинчука это было серьезное увлечение — в своем ЖЖ создатель "Рыбаря" указал как собственный сайт форум Shadowdale.ru, на котором энтузиасты во главе со Звинчуком коллективно переводили книги из мира ролевой игры Dungeons & Dragons. В анкете на одном из форумов о фэнтези Звинчук указывал, что администрирует четыре сайта. Он переводил фантастику и профессионально. "Нанят издательством FANтастика СПб для перевода книги Роберта Энтони Сальваторе „Невервинтер"", — писал Звинчук в ЖЖ в 2012 году

На созданном Звинчуком форуме Shadowdale.ru есть отдельная тема и для обсуждения книг Роберта Джордана — писателя, у которого создатели "Рыбаря" почерпнули название канала....

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Я давно заметил многие видные персонажи российской провоенной тусовки обожают фэнтези. (Гиркин даже рекламировал соответствующие книги на своих каналах).

Думаю, что в любовь к эльфам, оркам, магам и драконам дивных загадочных стран в детстве это очень ОК. Помогает развивать воображение и всякое такое...

Но когда по этому всему жестко упарываются большие дяди, такое увлечение уже выглядит как патология, следствие какой-то психотравмы. Вероятно, она как-то связана с убожеством и унылостью окружающих среднерусских пейзажей (и персонажей!) в реальной жизни. Полагаю, это своеобразный симптом эмоционального недо*ба, если угодно.

Чуваки с такой травмой жаждут (и начинают!) видеть в окружающих не простых людей, а орков, гоблинов, эльфов и гномов, ведущих постоянную войну, а мир вокруг воспринимают как поле их вечной битвы. Для них состояние войны - нормальное, естественное, они хотят войны, и считают ее единственно правильным состоянием общества. Война дает им иллюзию погружения в тот "светлый, правильный, наполненный смыслом" мир фэнтези, который грел в детстве их души, раздавленные прессом серых панельных девятиэтажек.

Короче, современную повестку дня в РФ диктуют психически нездоровые люди с явными признаками социопатии.

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