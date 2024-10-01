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Потери войск Путина резко возросли: что происходит на фронте

Алексей Копытько
1 октября 2024, 06:10
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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС по состоянию на 27 сентября дают цифру 71 057 человек.
Потери войск Путина резко возросли: что происходит на фронте
Войска РФ несут потери / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Мынобороны РФ, wikimedia.org

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 23 сентября 2024 года в нашей базе 71979 человек, по которым есть полные сведения, и 380+ имён, где есть какие-то расхождения (мы рассортировали часть лиц с неполными данными).

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1073 единиц.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС по состоянию на 27 сентября дают цифру 71 057 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Из заметного за неделю.

1.Обновление данных по Московской области – ещё плюс 88 убитых. В основном – это ранее скрытые потери после осмотра федерального мемориала и ещё одного кладбища. Итого: один федеральный мемориал (т.е. захоронения в шаговой доступности, на виду) дал +500 убитых за три недели. Из-за чего регион выбрался на 6 место по числу публично признанных потерь.

На локальном уровне, где значительно сложнее незаметно и безопасно собрать данные, спрятаны многие тысячи убитых. Причём спрятаны по согласию семей убитых наёмников, которые избегают огласки ради беспроблемного получения выплат.

Потери среди насильно мобилизованных (особенно – из городов) прятать будет сложнее. Это ещё один маленький нюанс, почему Путин откладывает мобилизацию.

2. Традиционная рубрика "Москва и Кавказ – против России".

За неделю потери в Ингушетии – 0, в Чечне – 1, Кабардино-Балкария – 2, Карачаево-Черкесия – 1. Дагестан – 16 (давно столько не показывали).

Москва – 10. СПБ – 8.

Брянск – 10, Белгород – 23 (часть старых).

Татарстан – 75. Башкортостан – 67. Пермь – 43.

Видимо, региональные элиты в Казани и Уфе настолько жадные и получают от Москвы столько бонусов, что им не жалко хоронить своих людей пачками. Ведь мы ж фиксирует далеко не все потери. Рота в неделю – вот ориентировочное число убитых из Татарстана и Башкортостана. Плюс раненые. Это маркер, сколько наёмников они должны отправлять на фронт просто для восполнения потерь.

Пермь я бы особо выделил. Этот регион не звучит, мало кто навскидку знает, где он вообще находится. При этом по относительным потерям Пермь выбралась на второе место в РФ, после Тывы.

3. Всё больше сигналов, что на замену зэкам (осуждённым) растёт поток людей из СИЗО. Де-факто: любой контакт (не только по уголовным делам) с российскими "правоохранителями" превращается для дорогих россиян в билет на фронт. Алименты. Нарушение ПДД (ДТП). Кредиты. Поскольку явление массовое – должны быть социальные последствия. Какие – это специалисты чуть позже скажут.

Лидеры по признанным потерям в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3128

• Башкортостан – 2909

• Татарстан – 2690

• Свердловская область – 2575

• Пермский край – 2256

• Московская область – 2189

• Челябинская область – 2137

• Самарская область – 1778

• Иркутская область – 1698

• Саратовская область – 1655

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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