Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФ

Путин, Сырский, ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

На фоне продолжающихся боев на фронте и попыток российских войск продвинуться вперед все большее внимание привлекает соотношение потерь и территорий. В своей колонке военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует результаты наступательных действий российских войск в марте 2026 г. и сравнивает их с масштабами потерь. По его оценке, статистика свидетельствует об очень низкой эффективности операций РФ. Более подробно об этих тенденциях — в колонке автора.

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю марта 2026 в цифрах… Завершилась третья неделя марта и, фактические 3/4 всего месяца и как всегда, стоит подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в самом недельном выражении, так и за эти самые 3/4 месяца. И тут, как всегда, есть не только, что обсудить, но и многословные нюансы… видео дня

В течение третьей недели марта РОВ захватили 28 км² территории Украины, что является более низким показателем в недельном выражении нежели вторая неделя марта, но больше чем первая. Тем не менее, это крайне низкий показатель захвата территорий, особенно в сравнении с весенне-летней наступательной кампанией РОВ 2025, когда за неделю захватывалось в среднем 130-150 км².

Потери личного состава РОВ за третью неделю марта составили 8 710 тел, что является довольно неплохим показателем за последние месяцы, а с учётом медленного темпа захвата территорий, пропорция потерь и вовсе становится одним из самых не просто высоких, а рекордных показателей за период вообще всего полномасштабного вторжения в Украину - 311 тел/1 км²!

Фактически, на протяжении третьей недели марта РОВ ради захвата 1 км² территории Украины продолжают тратить ресурс сопоставимый уже практически четырём ротам!

В целом же, за 3/4 месяца РОВ захватили 71 км², а потери при этом у РОВ составили 21 110, или 297 тел/1 км².

Фактически, март становится для РОВ не просто самым худшим периодом военной кампании 2026, а в целом – самая провальная наступательная кампания не только за весь период полномасштабного вторжения россии в Украину и даже больше… в истории войн и конфликтов.

Тенденция весьма и весьма интересная… И это говорю не я, это говорят цифры.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

