Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФ

Александр Коваленко
22 марта 2026, 19:10
Путин, Сырский, ВСУ, Война
Путин, Сырский, ВСУ/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

На фоне продолжающихся боев на фронте и попыток российских войск продвинуться вперед все большее внимание привлекает соотношение потерь и территорий. В своей колонке военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует результаты наступательных действий российских войск в марте 2026 г. и сравнивает их с масштабами потерь. По его оценке, статистика свидетельствует об очень низкой эффективности операций РФ. Более подробно об этих тенденциях — в колонке автора.

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю марта 2026 в цифрах…

Завершилась третья неделя марта и, фактические 3/4 всего месяца и как всегда, стоит подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины, как в самом недельном выражении, так и за эти самые 3/4 месяца. И тут, как всегда, есть не только, что обсудить, но и многословные нюансы…

видео дня

В течение третьей недели марта РОВ захватили 28 км² территории Украины, что является более низким показателем в недельном выражении нежели вторая неделя марта, но больше чем первая. Тем не менее, это крайне низкий показатель захвата территорий, особенно в сравнении с весенне-летней наступательной кампанией РОВ 2025, когда за неделю захватывалось в среднем 130-150 км².

Потери личного состава РОВ за третью неделю марта составили 8 710 тел, что является довольно неплохим показателем за последние месяцы, а с учётом медленного темпа захвата территорий, пропорция потерь и вовсе становится одним из самых не просто высоких, а рекордных показателей за период вообще всего полномасштабного вторжения в Украину - 311 тел/1 км²!

Фактически, на протяжении третьей недели марта РОВ ради захвата 1 км² территории Украины продолжают тратить ресурс сопоставимый уже практически четырём ротам!

В целом же, за 3/4 месяца РОВ захватили 71 км², а потери при этом у РОВ составили 21 110, или 297 тел/1 км².

Фактически, март становится для РОВ не просто самым худшим периодом военной кампании 2026, а в целом – самая провальная наступательная кампания не только за весь период полномасштабного вторжения россии в Украину и даже больше… в истории войн и конфликтов.

Тенденция весьма и весьма интересная… И это говорю не я, это говорят цифры.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

18:28Война
17:25Синоптик
13:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

19:41

19:10

18:28

18:26

18:19

18:07

18:05

18:01

17:46

Реклама
17:31

17:25

16:39

16:37

16:10

15:38

15:32

14:27

14:26

14:03

13:53

Реклама
13:32

13:27

12:47

12:42

12:22

12:16

11:55

11:11

11:00

10:43

10:29

10:12

10:03

10:01

09:48

09:46

09:31

09:22

09:07

08:35

Реклама
08:24

08:20

07:39

06:04

05:06

04:30

04:00

03:36

01:10

21 марта, суббота
23:24

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять