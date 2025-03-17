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Потери россиян на фронте в начале марта огромные

Александр Коваленко
17 марта 2025, 19:10
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Пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.
дамба в Васильевке, российские оккупанты
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Потери и результаты наступления РОВ за первую половину марта в цифрах…

За первую половину марта 2025 года РОВ захватили 36 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При это потери личного состава РОВ за первую половину марта уже составляют 18 630 или, иными словами, на 1 км² украинской земли с начала марта клалось по 517 тел оккупантов. Усреднённо говоря, почти батальон на 1 км²!

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При этом, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 546 км² территории Украины, при этом их потери составили 103 440 л/с или 189 тел/1 км².

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км².

Тенденция высоких потерь РОВ, при сокращении захватываемых территорий, сохраняется.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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