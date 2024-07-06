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Потери россиян на фронте огромные: новые данные

Алексей Копытько
6 июля 2024, 14:26
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Если смотреть только на эти цифры с поправкой на динамику у нас, можно делать прогноз, что россияне смогут давить ещё около 2 месяцев.
ВСУ, войска РФ
Потери войск РФ в Украине / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Утром набросал сводку о российских потерях, но завозился и не успел выставить. Что оказалось к лучшему. Ибо днём свои данные обновил российский проект "Медиазона", который собирает публичные сведения о российских потерях вместе с российской службой ВВС. Сравним.

Итак. Группа "Информационное сопротивление" продолжается собирать информацию о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

По состоянию на 1 июля 2024 года в нашей базе 59857 имён. Еще более 400 человек признаны мёртвыми, но есть какие-то расхождения в данных.

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По состоянию на 5 июля 2024, Медиазона/ВВС собрали открытые данные о 58207 убитых. Т.е., вполне сопоставимо.

Лидеры в абсолютных числах по данным ИС:

• Краснодарский край – 2875

• Башкортостан – 2265

• Свердловская область – 2117

• Татарстан – 2091

• Челябинская область – 1751

• Пермский край – 1704

• Самарская область – 1546

• Московская область – 1420

• Бурятия – 1384

• Иркутская область – 1350

Часть регионов по цифрам совпадает с Медиазоной/ВВС, где-то есть расхождения (например, зеков вагнера, похороненных в Краснодарском крае, мы относили к этому региону. Российский проект сортирует их по иному принципу. К тому или иному региону мы относим по сумме связей. Если нет адекватной информации – то по месту захоронения).

По относительным показателям (число убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста)

• Тыва – 62

• Сахалин – 49,3

• Чукотка – 49

• Бурятия – 48,9

• Республика Алтай – 45

• Забайкалье – 39

• Ненецкий АО - 36

• Магаданская область – 32

• Псковская область – 30

• Северная Осетия – 29,8

Изменения.

1.Бурятия опустилась на 9 место по абсолютному числу убитых. Также её обошёл Сахалин в относительных числах.

2.В последнюю неделю июня число публично признанных убитых в СЗФО было вдвое больше, чем в первую неделю месяца. Июль продемонстрирует, является ли это тенденцией. "Результаты" активности в Харьковской области должны проявиться.

3. Потери на Дальнем Востоке сравнительно выше. Особенно удручающе выглядит ситуация на Сахалине, где относительные потери в 2,6 раза выше, чем в соседнем Приморском крае.

Подчеркну ещё раз. Это те убитые, которых публично показали в самой России. Т.е., это наименьшая подтверждённая цифра убитых. Реальное их число – больше минимум в 2 раза.

Эту гипотезу подтверждают сведения Медиазоны/ВВС. Их моделирование на основе реестра наследственных дел РФ даёт наиболее вероятную цифру убитых в 120 тыс. человек.

Если добавить к ним пропавших без вести (большинство убиты), пленных, выбывших навсегда из-за тяжёлых ранений, умерших и списанных по другим причинам – получится общая цифра безвозвратных потерь российской армии. По нашим оценкам, она находится в диапазоне 200-250 тыс. человек. Санитарные потери уже сложно интерпретировать.

За 6 месяцев 2024 года в России публично проявилось 19 995 убитых. Это 109,9 убитых в день. Часть их них относится к более ранним периодам, поэтому получаем всё то же искомое число – россияне готовы признавать порядка 100 убитых в день, эта цифра стабильна вот уже полтора года, хотя интенсивность боёв была разная и есть тенденция к росту потерь.

В 2023 г. убитых было больше, чем в 2022, в 2024 – темп выше, чем в 2023.

Вчера Дмитрий Медведев заявил, что за 6 месяцев контракты с Минобороны РФ заключили 190 тыс. человек. Т.е., около 1000 в день и 30К в месяц.

Цифры показывают: при заявленной россиянами цифре пополнения - около 30 тыс. в месяц - примерно столько же выбывает (я пару дней назад об этом писал).

Если смотреть только на эти цифры с поправкой на динамику у нас, можно делать прогноз, что россияне смогут давить ещё около 2 месяцев. А потом будут вынуждены остановиться, если не применят какие-то новые ходы пополнения войск (массовые электронные повестки, превращение срочников в контрактников и др.).

В мае мы ползли по дну возможностей в плане боеприпасов (стало лучше), а теперь аналогичная ситуация в плане людей.

В эти условные два месяца возможны срывы, скорее всего ещё будут территориальные потери. Но важнее 1) сколько удастся уничтожить россиян; 2) насколько удастся сохранить ядро нашей армии. Именно этим будет определяться тональность дискуссии вокруг формата переговоров и их сути.

Турбулентность растёт. Но есть все шансы сломать путинский блеф. Так что меньше рефлексии на тему мира, больше усилий в повседневную рутину (огород, учеба, подготовка к зиме…).

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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