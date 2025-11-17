Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 45 тел оккупантов.

Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю ноября в цифрах…

Завершилась вторая неделя ноября и это была худшая неделя в 2025-м году… Худшая для нас относительно показателей продвижения и потерь РОВ, ведь такого катастрофически-негативного для СОУ соотношения не было с 2022 года!

Результатом наступления РОВ, в ходе второй недели ноября, стал захват 161 км² территории Украины, что является худшим для нас показателем в недельном выражении за весь 2025 год.

Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ захватывали в среднем по 150 км² в неделю. В свою очередь, в сентябре и октябре этот показатель составлял в среднем 50 км² - 60 км². То есть, в сравнении с прошлыми двумя месяцами темпы захвата территории даже с учётом корреляции ускорились почти в 3 раза.

Потери личного состава РОВ за вторую неделю ноября составили 7 300, что так же является довольно низким показателем потерь оккупантов, в недельном выражении, с начала 2025 года, что говорит об отсутствии положительной тенденции в этом отношении, а как раз – из-за игнорирования предупреждений и очевидных признаков тенденций 2025-го, подготовка к которым не осуществлялась должным образом, мы имеем то, что… то что есть.

Пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составила по 45 тел оккупантов, что является худшим показателем потерь не то, чтобы 2025 года, а рубежа 2022-2023!

Стоит отметить, что в зоне боевых действий сохраняются плохие погодные условия, туманы, дожди, что приводит к снижению применения таких средств поражения как fpv-дроны и как следствие, у РОВ получается продвигаться с незначительными потерями. В свою очередь, отсутствие гипертрофированных противопехотных заграждений способствует беспрепятственному продвижению РОВ на расстояния в километры, вглубь контролируемых СОУ территорий.

В первую очередь это касается Днепропетровской и Запорожской областей, где, судя по всему, 4 года занимались чем угодно, но только не возведение линий Маннергейма.

Не думаю, что в ближайшее время, нас может ожидать улучшение выше озвученных показателей.

Вместо того чтобы превратить 2025-й год для россиян в мясорубку и истощение людского ресурса, почему-то этот год превращается, при отсутствии должной поддержки механизированной компоненты, для РОВ в год, по количеству захваченных территорий и понесённых потерь л/с в куда лучший нежели в 2023 и 2024 г.г.

Самое интересное то, что в следующем году у врага может быть в 3 раза больше людского ресурса для реализации своих захватнических планов.

С другой стороны, чего унывать, на Новый год в Киеве можно поставить же классную ёлку. И в Гуляйполе тоже.

