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Потери РФ в мае установили невероятный рекорд

Александр Коваленко
27 мая 2024, 19:10
146
Очевидно, что для продолжения боевых действий такой же интенсивности  в России просто вынуждены будут повышать порог мобилизации.
ВСУ, войска РФ
ВСУ и войска РФ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ

Потери РОВ в мае уже установили, либо предвещают установление нескольких новых рекордов...

Очевидный абсолютный рекорд потерь по личному составу и будет ещё больше.

Очевидно, что для продолжения боевых действий такой же интенсивности в России просто вынуждены будут повышать порог мобилизации.

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По показателям артиллерии, автотранспорта и ББМ ожидаются новые рекорды, обусловленные открытием новых фронтов.

Тут интересный момент - если в ближайшее время мы получим разрешение на применение западного оружия по территории России, то эти показатели возрастут ещё больше, когда будут поражаться тыловые зоны и артиллерийские позиции по ту сторону границы.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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