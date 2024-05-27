Потери РФ в мае установили невероятный рекорд

Потери РОВ в мае уже установили, либо предвещают установление нескольких новых рекордов...
Очевидный абсолютный рекорд потерь по личному составу и будет ещё больше.
Очевидно, что для продолжения боевых действий такой же интенсивности в России просто вынуждены будут повышать порог мобилизации.
По показателям артиллерии, автотранспорта и ББМ ожидаются новые рекорды, обусловленные открытием новых фронтов.
Тут интересный момент - если в ближайшее время мы получим разрешение на применение западного оружия по территории России, то эти показатели возрастут ещё больше, когда будут поражаться тыловые зоны и артиллерийские позиции по ту сторону границы.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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