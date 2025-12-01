Потери оккупантов за ноябрь: неутешительная статистика

Аналогичный показатель был зафиксирован в октябре.

Обрабатывая данные по потерям РОВ, пришёл к очень интересному заключению.

В ноябре не будет количественных рекордов ни по одной из категорий потерь российских оккупантов, но на себя обратил внимание показатель потерь личного состава.

За, пока ещё, этот месяц РОВ не потеряли рекордного количества л/с, а такой себе, негативный среднестатистический количественный показатель, но если углубиться в цифры – рекорд таки был установлен.

В ноябре у РОВ более 20 тысяч это потери убитыми. Именно убитыми.

Примечательно то, что аналогичный показатель был зафиксирован в октябре, правда, немного ниже. То есть, можно говорить о том, что в ноябре будет установлен абсолютный рекорд РОВ по 200-м.

С учётом того, что такие цифры фиксируются второй месяц к ряду, можно констатировать крайне аномальный дисбаланс потерь убитыми в 65% от общего количества потерь РОВ, для практически всех войн и конфликтов современности и даже для ХХ века.

Конечно, количественные показатели меньше 2024 года и хотелось бы снова видеть потери РОВ в месяц по 40-45 и даже 48 тысяч тел, но тут вопрос не в количестве, а, так сказать, в качестве.

Хоть какой-то позитив.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

