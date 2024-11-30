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Потери оккупантов рекордные: появились новые данные

Александр Коваленко
30 ноября 2024, 06:10
289
На таком уровне потерь мобилизационная система России начинает работать в глубокий минус.
Фронт, оккупанты
Оккупанты несут потери / Коллаж: Главред, фото Генштаб ЗСУ, скрин

Есть рекорд!

Как и ожидалось, ноябрь становится рекордным по потерям у РОВ. По состоянию на утро 29 ноября уже - 42 250.

Очевидно, что итоговый показатель будет превышать 45 тыс тел.

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На таком уровне потерь мобилизационная система России начинает работать в глубокий минус.

Решение - либо кардинальное повышение выплат, либо всеобщая мобилизация.

По сути, три основные категории в этом месяце продемонстрируют как рекорды, так и серебро за весь период полномасштабной войны, что в свою очередь указывает какой компонентой, наиболее активно пользуется противник.

Во-первых, неоспоримо уже, что в ноябре у РОВ будет отмечен очередной абсолютный рекорд потерь в людском ресурсе. Это лишний раз подтверждает факт растущего дефицита техники и пропорционально растущего количества потерь среди личного состава. Кроме того, свидетельствует и о постепенном переходе РОВ на формат маршевых батальонов, что особо будет катализировано в 2025 году.

Во вторых, категории ББМ и автотранспорт если не станут в ноябре рекордными по потерям, то, как минимум "серебряными". Это так же указывает на, с одной стороны спешку РОВ в попытках захвата территорий Украины при недостаточной штатной комплектации подразделений и задействовании имеющегося в резерве ресурса ББМ, которого так же не хватает для механизированных накатов, так и о повсеместной замене его неспециализированным гражданским автотранспортом, что в том числе и приводит к росту как потерь в категории л/с, так и самого автотранспорта.

Потери оккупантов
Потери оккупантов / t.me/zloyodessit

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
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