Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причина

Потери оккупантов за вторую неделю октября демонстрируют рост.

Очень хорошая динамика потерь личного состава, неплохие показатели потерь ОБТ и ББМ, неизменный среднестатистический показатель ЛТС.

И всё это на фоне возвращение в зону боевых действий применения механизированных накатов, особенно на Добропольском направлении. Погодные условия делают своё дело – пехотные штурмы в дождь и слякоть это ещё то "удовольствие". Гуснянка возвращается. Не стремительно и массово, но потребность в ней возрастает, и экономить РОВ, как летом, уже не получится.

Не могу сказать, что это плохая тенденция, скорее наоборот. Лучше размеренно, но уверенно добить то, что осталось, чем ощутить весь этот напор на одном из направлений массово и безостановочно. Но минус и в том, что погода это и минус нашим дроноводам, о чём прекрасно осведомлён противник. Хотя, не одними дронами полнятся сухопутные войска… ведь так?

