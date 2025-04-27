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Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю апреля в цифрах

Александр Коваленко
27 апреля 2025, 19:10
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На 1 км² украинской земли на третьей неделе апреля РОВ клали по 198 тел оккупантов.
дамба в Васильевке, российские оккупанты
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

За третью неделю апреля 2025 года РОВ захватили +39 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за третью неделю апреля составляют 7 740. Это ниже показателей первой и второй недели, что было обусловлено "Пасхальным перемирием". В этой связи коррекция потерь будет иметь большую зависимость именно от этого перформенса от РОВ.

Иными словами, на 1 км² украинской земли на третьей неделе апреля РОВ клали по 198 тел оккупантов.

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Напомню, что на первой неделе соотношение было 366 тела/1 км², а на второй неделе - 259 тела/1 км². Как видим, коррекция имеет тенденцию к резкому снижению пропорции. Суммарно, за 3 недели апреля пропорция составляет 192 тела/1 км².

В свою очередь, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км². В марте РОВ пропорция составил 304 тела/1 км².

В целом, по состоянию на сегодня, с начала 2025 года РОВ захватили 780 км² территории Украины, понеся потери в 153 310 тел, или 196 тела/1 км², что выше показателей 2024.

Тем не менее, даже с учётом месячной коррекции, потери РОВ вполне могут превысить показатель не только января 2025 года, но при определённых обстоятельствах и марта.

Тенденция роста потерь сохраняется.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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