Потери и результаты наступления оккупантов в цифрах

С начала 2025 года РОВ оккупировали 1 015 км² территории Украины.

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Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

За третью неделю и, фактически, 2/3 мая 2025 года РОВ захватили 94 км², что в 3 раза больше чем за прошлую неделю, и 185 км² территории Украины соответственно за 2/3 месяца.

В первую очередь, основной локацией потери территорий является стык Покровского и Константиновского направления по трассе 0504, где у РОВ за последний месяц был проведён, скажем так, прорыв и только за прошедшую неделю они смогли захватить 53 км². И это является основной локацией, по потере украинских территорий в мае. Всего, с начала мая, на этом участке потеряно более 95 км² территорий Украины, или более 50% от всех потерянных территорий с начала месяца.

Соответствующие выводы, в соответствующих кабинетах, надеюсь, в этой связи делаются.

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Потери личного состава РОВ за третью неделю мая составили 8 280 тел, или 88 тел/1 км². Это самый низкий показатель с начала 2025 года и более того, с 2024.

Если же усреднить, то потери РОВ за 2/3 мая составили 24 460 или 132 тела/1 км². Не, критически низкий показатель, но всё равно, тенденция негативная.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 1 015 км² территории Украины, при этом их потери составили 186 690 л/с или 183 тел/1 км².

В виду апрельских и майских тенденций, пропорция демонстрирует негативное для нас снижение потерь противника на площадь захватываемых территорий.

С другой стороны, в 2024 году РОВ захватили чуть более 3 200 км², а по состоянию на вторую половину мая или почти завершение первого полугодия 2025 только 1 015 км². А потому, общая тенденция для РОВ, не смотря на локальные успехи тактического порядка, продолжает оставаться куда более негативной, нежели в прошлом году.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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