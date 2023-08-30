Потенциал производства артиллерии в России обвалился

Согласно данным Генштаба ВСУ за время полномасштабной войны было уничтожено 5 425 ед. ствольной артиллерии и 730 РСЗО.

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Артиллерия РФ / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

Артиллерия как была, так и остаётся важным элементом при ведении как наступательных, так и оборонных действий. И практически вся наступательная и оборонная, тактика и стратегия российской армии, имеют прямую зависимость от артиллерии.

В свою очередь, за полтора года полномасштабной войны в Украине, российский артиллерийский потенциал значительно деградировал. Нельзя сказать, что количественно, но качественно – безусловно.

Согласно данным Генштаба ВСУ за время полномасштабной войны было уничтожено 5 425 ед. ствольной артиллерии и 730 РСЗО российских оккупантов. Тем не менее, россияне продолжают активно использовать артиллерию, следовательно, она у них всё ещё есть в достаточном количестве. Тогда возникает вопрос, сколько они могут производить артиллерии, чтобы продолжать ею насыщать зону боевых действий и дальше?

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Данную тему я начну рассматривать с обзора, аналогичного предыдущему материалу "Потенциал производства танков в россии", с раскрытия вопроса о том, сколько российская армия получала артиллерии до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Заранее отмечу, что верификация информации по поставкам артиллерии в российские подразделения в минувшие года осложнялась тем, что данные порою носили разрозненный и неточный характер. А потому говорить о том, что это полный объём поставок не берусь, но общее представление о поставках они всё же дают.

Так же, отдельно отмечу, что в поставках артиллерии очень часто используется термин "новые", хотя в действительности речь идёт о модернизации старой установки, снятой с хранения или находившейся уже в строю. В первую очередь эта манипуляция касается САУ "Мста-С", благодаря чему одну и ту же установку могли дважды модернизировать и дважды на ней отмыть бюджетных средств как за "новую".

2018

12 гаубиц 2А65 "Мста-Б", снятых с хранения, было передано в 254-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии.

12 гаубиц 2А65 "Мста-Б", снятых с хранения, было передано в 59-й танковый полк 144-й мотострелковой дивизии.

2019

18 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 11-й отдельный танковый полк.

12 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 856-й самоходно-артиллерийский полк 144-й мотострелковой дивизии.

18 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 99-й самоходно-артиллерийский полк 3-й мотострелковой дивизии.

18 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 288-ю артиллерийскую бригаду.

18 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 227-ю артиллерийскую бригаду.

18 САУ 2С19М1 "Мста-С" было передано в 291-ю артиллерийскую бригаду.

12 снятых с хранения гаубиц Д-30 было передано в 177-й полк морской пехоты.

2020

8 САУ 2С35 "Коалиция" были переданы в 400-й самоходно-артиллерийский полк 90-й танковой дивизии.

12 САУ 2С19М2 "Мста-СМ" были переданы в 227-ю артиллерийскую бригаду.

10 САУ 2С19М2 "Мста-СМ" были переданы в 856-й самоходный артиллерийский полк 144-й мотострелковой дивизии.

10 САУ 2С19М2 "Мста-СМ" были переданы в 391-й (самоходный) артиллерийский полк 150-й мотострелковой дивизии.

Примечательно то, что в 2020 году планировалась поставка более 35 новых машин 2С19М2 "Мста-СМ", но план полностью выполнить не смогли, недопоставив 3 САУ. То есть, не осилили производство/модернизацию 2 – 3 САУ в месяц?

12 гаубиц 2А65 "Мста-Б" были переданы в артиллерийский дивизион 291-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Примечательно, что эти 12 буксируемых гаубиц, должны были заменить выводимые на хранение САУ 2С1 "Гвоздика".

Итого, известно о поставках в течение 2020 года 52 единиц ствольной артиллерии в российские войска.

Сколь-нибудь вразумительная и заслуживающая доверия информация за 2021 год практически отсутствует. Например, известно о планах поставок в 2021 году 35 единиц РСЗО "Торнадо-Г" и 152 мм САУ "Мста-СМ", но без какой либо конкретизации, или это общее количество, или по 35 каждого типа артиллерии.

Собственно, как можем видеть, пиковым по поставкам был 2019-й и не удивительно, ведь аналогичная картина была и с поставками танков. Но даже этот пиковый год показал передачу в российскую войска 114 единиц ствольной артиллерии, или 9-10 ед в месяц. Правда, следует уточнить, что большая часть из переданной артиллерии – это САУ "Мста-С" - 102 ед. или 8-9 ед. в месяц.

Отдельно хочу отметить, что с "Мста-С" был весьма показательный экспортный скандал в своё время.

Так, производитель данных САУ АО "Уральский завод транспортного машиностроения" (АО "Уралтрансмаш") за 2014 год понес убытки в связи со срывом поставок в Ирак 152-мм САУ 2С19 "Мста-С".

В целом, о сложностях производства САУ в современной россии, особенно после введения санкций, было известно и периодически, эта проблема деградации технологических процессов проявляла себя в подобных скандалах, связанных со срывом поставок зарубежным заказчикам.

То есть, технические и технологические возможности производства у россии до начала полномасштабного вторжения не позволяли производить десятки САУ "Мста-С" в месяц, а производимые 8-9 самоходок не все были новыми, построенными с нуля, а представляли собой модернизацию имевшихся заделов.

В свою очередь, производство артиллерии в период полномасштабной войны должно было оживиться, дабы обеспечивать фронт необходимым количеством стволов, с учётом потерь и их компенсации. И это действительно так. В течение 2022 года российский ВПК повысил поставки в войска до 200 единиц артиллерии в месяц, а в пиковые моменты даже до 300 единиц!

Но, в этом резком росте поставок был нюанс. Это были не новые образцы артиллерии и даже не САУ, а преимущественно снимаемые с консервации буксируемые гаубицы. То есть та категория, которую можно в кротчайшие сроки привести в боеспособное состояние и отправить в зону БД. Но при этом, насыщение фронта буксируемыми гаубицами в значительной степени снизило мобильность российской артиллерии и в рамках контрбатарейной борьбы стало ахиллесовой пятой РОВ.

В итоге, в мае 2023 потери российской ствольной артиллерии превысили 500 ед в месяц, а начиная с июня, средний показатель потерь составляет 600 ед. Российский ВПК в таких условиях не способен компенсировать все потери даже снятием с хранения исключительно буксируемых гаубиц и артиллерийский потенциал РОВ поступательно уходит в минус.

С учётом того, что производство современных САУ в россии проходит низкими темпами, качественного изменения в артиллерии у РОВ ожидать не стоит, а это значит, что высокий уровень потерь сохранится.

Замкнутый круг. Казалось бы, высокий показатель поставок артиллерии на фронт, оказывается недостаточным не только для решения проблемы компенсации потерь, но и напрямую влияет на рост этих самых потерь.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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