"Потемкинские деревни" под флагом РФ: Коваленко – о планах Москвы относительно оккупированных городов

Россия не будет восстанавливать Бахмут, Попасную, Авдеевку, Соледар и другие города. У этих городов нет будущего под оккупацией.

На фоне затяжной войны России против Украины, которая все больше украинских населенных пунктов стирает с лица Земли и превращает их в безлюдные руины, все более актуальным становится вопрос о будущем оккупированных территорий.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует, почему Россия не способна обеспечить реальное восстановление захваченных и разрушенных украинских городов и вместо этого прибегает к имитации восстановления, а также объясняет, что ждет эти территории в условиях оккупации и какие вызовы встанут перед Украиной после их возвращения. Подробнее о дальнейшей судьбе городов, которые Россия превратила в "города-призраки", – в колонке автора.

Восстанавливать разрушенные до основания украинские города Россия точно не будет, потому что это требует колоссальных средств и огромных инвестиций, чего у нее сегодня просто нет. Поэтому даже если бы у оккупантов было желание что-то восстановить, у РФ физически нет соответствующего бюджета. Москва не может привести в порядок свои собственные города и наладить жизнь хотя бы в европейской части России, а мы тут размышляем о возможности восстановления разрушенного на оккупированных украинских территориях. видео дня Максимум, что Россия будет делать, – это исключительно в целях пропаганды создавать "потемкинские деревни". Другими словами, она будет имитировать восстановление разрушенных ею городов. Именно так происходит в Мариуполе, где из какого-то хлама строят небольшой 5-этажный жилой комплекс, но делают его ярким и разноцветным – просто чтобы привлекать внимание. Но за ярким фасадом будет скрываться нефункциональное жилье, халтура, где невозможно жить. Зато российские пропагандисты получат картинку, которая будет свидетельствовать о том, что Россия что-то там восстанавливает на захваченных территориях. Туда привезут блогеров, кремлевских инфлюенсеров, Соловьева с Симоньян и снимут яркий пропагандистский репортаж.

Это будет делаться не только ради пропаганды, но и с целью отмывания бюджетных средств. Коррупция будет работать на полную, и оккупационные власти будут на этом зарабатывать, как и до 2022 года в Донецкой и Луганской областях. Даже те незначительные суммы, которые будут выделяться из российского бюджета, будут разворовываться.

Поэтому никакого реального восстановления оккупированных городов Россия физически и финансово не сможет обеспечить. Разве что частично восстановит дома, которые были частично повреждены и которые можно отремонтировать с минимальными затратами, не более того.

А оккупированные города, которые полностью разрушены, в частности Бахмут, Попасная, Авдеевка, Соледар и т. д., никто восстанавливать не будет. Вообще. У этих городов нет будущего в оккупации. Это будут "города-призраки", пока их не освободят.

А что касается планов России заселять оккупированные территории своими гражданами и переселить туда более 100 тысяч россиян до 2045 года, то подобное заселение является незаконным. И после возвращения территорий Украина будет иметь право депортировать всех, кто поселился там после 2014 или 2022 года. Например, так заселили Мариуполь и Крым.

Россия, конечно, будет пытаться заселять эти территории русскоязычным населением – это ее традиционная практика, которая существовала и во времена Российской империи, и во времена СССР. Но вопрос – как она будет мотивировать россиян из Москвы или Санкт-Петербурга, или даже захудалого Омска ехать на временно оккупированные территории, в тот самый Мариуполь? Кремль будет призывать россиян сливаться с природой, забыть, что такое нормальный туалет, и ходить по нужде "в кустики", а также мыться дождевой водой раз в неделю или даже раз в месяц? Очевидно, что у россиян будет слабая мотивация ехать на оккупированные территории, поэтому российским властям придется применять принуждение и репрессивные методы.

Причем ехать в разрушенные украинские города Россия будет заставлять далеко не лучших представителей российской нации, в основном представителей "низов". Поэтому в основном на территорию Украины Россия будет загонять какое-то быдло и наркоманов. Именно поэтому после деоккупации Украина должна будет придерживаться жесткой позиции и депортировать всех, кого Россия переселила на наши земли, то есть всех этих "понаехавших".

Другой момент – поймут ли россияне, если российские власти будут пытаться направлять какие-то суммы из российского бюджета на восстановление оккупированных территорий, пусть даже незначительные. Поймут ли они, почему средства направляются на какой-то Бахмут, а не на российские регионы? Впрочем, эти настроения не будут беспокоить российские власти. Россияне – это не та нация, которая способна выражать свое недовольство протестами и сопротивлением. Да, могут быть заявления каких-то "зет-военкоров" и лидеров общественного мнения, но не более того. И даже если недовольство и будет, оно не перерастет в масштабные протесты. Россияне не начали протестовать ни тогда, когда им отключили Telegram и стали блокировать интернет, ни тогда, когда потери России погибшими в войне против Украины превысили миллион человек, ни тогда, когда у россиян власти начали изымать и забивать коров.

Никакой революции или других масштабных событий, которые могли бы остановить российскую власть, в России не будет. Самое большее – комментарии или единичные заявления. На этом все и закончится, и никакого серьезного влияния на политику это не окажет.

Как бы то ни было, но рано или поздно все уничтоженные Россией города, такие как Бахмут и Попасная, будут освобождены. И в отношении них можно будет использовать азербайджанский опыт восстановления Карабаха. Там была похожая ситуация: все населенные пункты, которые были разрушены, также были полностью заминированы. Там поступили следующим образом: полностью расчищали все руины, все, что осталось от села, перерабатывали и на основе этих материалов строили новые дороги и новые населенные пункты. И, конечно же, разминировали.

Думаю, в Украине будет делаться нечто подобное. И, в отличие от России, Украина после возвращения этих территорий сможет привлекать крупные международные инвестиции. Строительная отрасль станет одной из ключевых и будет процветать. Именно на ней долгие годы будет держаться экономика.

Впрочем, восстанавливать все разрушенные до основания Россией города нецелесообразно. Маленькие села, уничтоженные до основания, вряд ли будут восстанавливаться. Прежде всего стоит восстанавливать основные промышленные города и те, которые были важными логистическими узлами, например, Авдеевку, Бахмут, Селидово и Попасную. Тем более, в этих городах можно будет возобновить производство, добычу полезных ископаемых и т. д. Ведь этот регион имеет перспективы развития.

Восстанавливаться будут те населенные пункты, которые имеют перспективу развития. Конечно, потребуется четкая государственная программа. Восстановление будет привязано к экономической целесообразности: если есть предприятие, то под него будут строиться инфраструктура, жилье для работников и т. д. Чтобы привлечь людей к восстановлению и жизни в таких регионах, понадобятся стимулы: высокая зарплата, льготы, возможно, бесплатное жилье. Потребуется комплексная программа, чтобы мотивировать людей переезжать и работать там. И тогда, если эти города станут финансово привлекательными, и у людей будет мотивация переезжать туда, то кто-то вернется, а кто-то приедет из других регионов работать и останется.

Но сначала нужно освободить оккупированные Россией территории. На мой взгляд, восстановление территорий будет происходить гораздо быстрее, чем процесс их освобождения.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", специально для Главреда

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

