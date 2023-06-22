"Постукивание" по Чонгару: оккупантам пора эвакуироваться, потом только вплавь

Произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как "постукивание". Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра...

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Окккупантам пора эвакуироваться, потом только вплавь, говорит Коваленко / фото: скриншот из видео

Это никакая не Storm Shadow, у которой боевая часть - это проникающего типа головка на 450 кг. Фактически, от Storm Shadow мост на Чонгаре должно был разворотить в хлам.

В остальном принимаются все варианты, вплоть до удара со спутников StarLink.

Но я бы хотел в данном контексте обратить внимание на другой момент и для этого упомяну ВВС Израиля.

видео дня

Когда авиация ЦАХАЛ уничтожает объекты террористов, размещённые в многоэтажных домах, они первоначально запускают по крыше этого дома пустую болванку. Таким образом предупреждают об ударе.

Такое "постукивание" даёт возможность жильцам эвакуироваться в течение 10-15 минут. Затем наносится удар боевой ракетой или бомбой.

Собственно, произошедшее на Чонгаре следует воспринимать именно как "постукивание". Ведь сегодня разрушается эта логистика, а завтра...

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Таким образом, пока обрезается связь полуострова с материковым Югом Украины, что создаёт угрозу для южной группировки РОВ, у такой категории жителей ВОТ Крыма как крысчане есть 10-15 минут (образно, конечно же) для эвакуации. Ибо после только вплавь.

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