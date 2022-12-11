Поставки Украине немецких танков Leopard 2: почему медлит НАТО

В поставках оружия Запад применяет так называемый "карусельный" характер: на замену устаревшей советской технике странам-членам НАТО поступает новая. Старье же передают нам.

Немецкий танк Леопард 2 / Army-news.org

Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

7 декабря немецкое издание FAZ сообщило, что Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают снабжения немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать.

О танке Леопард 2 Леопард 2 - основной боевой танк, созданный немецким предприятием Краус-Мафай. Leopard 2 стал преемником успешной разработки той же фирмы - основного боевого танка Leopard 1. Производство Leopard 2 началось в 1979 году. Бундесвер имел на вооружении в 1990 году 2125 танков Leopard 2, но к 2008 их количество было сокращено до 350 машин. Последняя модификация Leopard-2А7+ многими экспертами считается лучшим основным танком в мире. Он имеет мощную броню и оружие, а отличные приборы наблюдения позволяют обнаруживать врагов на очень больших расстояниях.

Отмечается, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы оказать 80 единиц в кратчайшие сроки. Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.

Проблемы с поставками украинской стороне современных образцов танковой техники связаны в первую очередь с организационными проблемами. В частности, из-за отсутствия консенсуса относительно согласия всех членов ЕС или НАТО на передачу бронетехники.

С поставкой танков ситуация не сдвигается с места, потому что на их поставку необходимо коллективное решение стран НАТО, а не позиция, скажем, в одной Германии.

"Наш принцип известен: мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации", - заявила представительница пресслужбы федерального правительства Гоффманн и напомнила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для ВСУ.

К тому же, не последнюю роль играет Венгрия. Соответственно, если какая-то страна выступает против коллективной реализации, возникают определенные проблемы.

В поставках оружия Запад применяет так называемый "карусельный" характер: на замену устаревшей советской технике странам-членам НАТО поступает новая. Старуху же передают нам.

В то же время отмечу, что совсем не лишним для украинских Сил обороны является получение этой советской бронетехники. Она в достаточном количестве все еще находится на хранении в странах бывшего соцлагеря. Эта техника в определенной степени раньше была ими модернизирована, хранилась в хороших условиях и, главное, знакома нашим воинам. Ее в определенном количестве уже получили украинская сторона и продолжает получать.

Напомню, Государственный департамент США разрешил продажу Польше 116 танков M1A1 Abrams.

Эти танки должны восполнить пробел вместо машин, которые Польша предложила Украине. Эти танки старше, чем 250 машин Abrams M1A2 SEP v3, которые ранее заказывала Польша.

Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в свою очередь добавил, что "переговоры ведутся по всем позициям", но на этот время новостей относительно намерений Германии поставить танки нет.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда