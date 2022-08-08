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Поставки ракет HARM в Украину стали такими же убийственными, как HIMARS

Юрий Бутусов

журналист

8 августа 2022, 19:42

Противорадиолокационные ракеты - это один из самых сокровенных видов вооружения, поскольку характеристики систем уничтожения ПВО являются одним из самых больших секретов.

AGM-88 HARM
AGM-88 HARM / topwar.ru

ВСУ применили против российских радаров ПВО новейшие американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, в сети выложены фотографии обломков, сделанные на российских позициях.

Судя по тому, что обломки ракеты принадлежат к хвостовой части, а место попадания не показаны, очевидно, что HARM точно поразил российский радар. Боевая часть ракеты имеет неконтактный взрыватель, она состоит из тысяч готовых осколков, и очевидно, ракета взорвалась так как надо там, где надо.

Противорадиолокационные ракеты - это один из самых сокровенных видов вооружения, поскольку характеристики систем уничтожения ПВО являются одним из самых больших секретов. Поставка ракет HARM в Украину означает, что наши союзники доверяют нам свое самое современное оружие фактически без ограничений. Это самый высокий уровень допуска.

Генштаб ВСУ за 5-7 августа сообщил об уничтожении российских средств ПВО - 14 единиц ЗРК и РЛС ВС РФ. При том, что 4 августа ни одна система ПВО РФ по нашим официальным сообщениям не была уничтожена, очевидно, что враг пропустил внезапный мощный удар. При применении HARM это не выглядит преувеличением, такой "погром" вполне возможен, поскольку ранее противорадиолокационные ракеты ВСУ не применяли, и российские радары работали почти без помех. Поэтому эффект внезапности ВСУ получили абсолютный - надеюсь, когда-нибудь мы услышим о деталях этой операции, которая должна была стоить России техники на сотни миллионов долларов и потерь личного состава.

Ракета HARM настраивается на излучение радара, подстраивается под любую частоту, и может или программироваться заранее для поражения конкретного типа радаров, или запускаться в район работы ПВО противника, чтобы самостоятельно вести поиск и поражения радаров. Сама ракета никакого активного излучения не дает, ее невозможно заметить средствами радиоэлектронной разведкой, только радар может засечь. Но перехватить ракету сложно, поскольку она имеет малые размеры и скорость 2,2 тысячи километров в час, то есть атака и поиск цели происходят очень быстро. Если противник выключает радар, это его не спасет - HARM запоминает координаты излучения радара, и все равно летит к выбранной цели. Боеголовка ракеты - 66 кг, содержит в себе до 12 тысяч поражающих элементов, поэтому гарантированно уничтожает радар, и наносит потери расчетам и всем объектам вокруг.

Поскольку ракеты HARM применяются с самолетов НАТО, российский блог BMPD считает, что ракеты применены ВСУ с наземных пусковых установок.

У нас пока нет информации о том, как работают ракеты HARM в ВСУ.

Но можно сказать уверенно, что теперь эффективность работы украинских БПЛА и РСЗО HIMARS значительно повысится, поскольку ВС РФ теперь лишены возможности образовывать плотное радиолокационное поле в оперативно-тактической зоне из-за высокого риска, что одновременно с запуском БПЛА и РСЗО происходит и пуск HARM, и радары и зенитно-ракетные комплексы ПВО РФ, которые включаются для борьбы с HIMARS, могут быть поражены сами.

Массированный пуск HARM - 20-30 ракет одновременно-способен полностью уничтожить российскую ПВО на площади в 100-200 квадратных километров, и позволить беспрепятственно работать всем видам наших ракетных комплексов.

Теперь россиянам придется значительно увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов и радаров ПВО, чтобы прикрывать важные объекты несколькими эшелонами, и постоянно маневрировать своими силами ПВО. Теперь количество времени работы средств ПВО с одной точки будет уменьшено, они будут вынуждены постоянно менять позиции после включения радаров. То есть российская армия теперь вынуждена применять гораздо больше сил, тратить гораздо больше ресурсов и людей, и при том это абсолютно не гарантирует защиты объектов от поражения и защиты от поражения самих российских ПВО-шников.

Большое оперативное значение имеет тот факт, что Украина получила средства для временного контроля над воздухом на определенных участках фронта. Теперь наши БПЛА смогут действовать на тех направлениях, на которых ранее российские ЗРК плотно работали и охотились на любой квадрокоптер. Конечно, все это требует соответствующей тактики.

Теперь можно расчистить воздух от российских радаров, а уже потом корректировать огонь с помощью "Лелеки" или Fly eye.

Никогда ранее ВСУ не применяли противорадиолокационные ракеты в боевой обстановке. Новое сверхсовременное оружие дает ВСУ новые большие возможности в уничтожении российских оккупантов.

Наибольшие возможности у ВСУ возникнут после поставки истребителей типа F-16 с управляемыми бомбами типа JDAM. Группа зачистки ПВО сможет выбить с помощью HARM радары (дальность пуска с самолета от 110 до 150 км), и тогда истребители смогут беспрепятственно подлетать на 30-40 километров к фронту и точно поражать многие цели на земле. Сейчас возможно и оборудования наших Миг-29 и Су-25 прицельными комплексами для применения турецких управляемых авиабомб QFAB, так, как это сделал Азербайджан. Зачистка фронтового неба от российских радаров позволит применять авиацию со средних высот и на значительном расстоянии от переднего края, и прекратить очень рискованное и не всегда эффективное применение неуправляемых бомб и ракет с малых расстояний и малых высот.

Ракеты HARM открывают значительные перспективы для ВСУ.

Спасибо США, спасибо нашим союзникам за неоценимую помощь в борьбе за свободу всего мира с российской тиранией.

HIMARS
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