Поставки оружия в Украину: схема выстроена

ПТРК NLAW / defence-ua.com

Относительно поставок оружия. Отключитесь от белого шума, которым отвлекают наше внимание, и посмотрите на картину в целом. Через воздушное пространство каких стран летели британские самолёты? А теперь вспомните, куда ездил и с кем встречался Резников, кроме Вашингтона? В декабре он летал в Швецию – чтобы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. А буквально через день принимал в Киеве министра обороны Дании. С британским министром обороны он постоянно на связи. С поляками всё и так ясно. Т.е., наши в декабре договорились, а ровно через месяц обкатали маршрут воздушного моста в обход Германии. И получили из Британии оружие, на передачу которого нужно было разрешение Швеции. Скорее всего, немцы не врут, что они не запрещали британцам лететь через свою территорию. Им и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят всё необходимое. Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать – это откровенное унижение для Берлина.

Читайте такжеВыводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky NewsТеперь дальше. Заявления о том, что прибалты получили разрешение передавать нам американское оружие – это легализация ещё одного маршрута. Сколько там того американского оружия может быть у прибалтов? Не имеет значения. Канал уже легализован, министр обороны Латвии в тот же день заявил, что Рига будет передавать оружие. Литовцы заявили раньше. Передадут столько, сколько выделят США. Наше Минобороны вчера в 21.00 выкатило новость, что не будет комментировать неофициальные сообщения по поводу поставок. С чего вдруг в 9 вечера? Думаю, Резников специально отстроился. Потому что наши что-то ждут в ближайшие дни и подают сигнал, что с нашей стороны утечек не будет. Сигнал туда, где не 9 вечера, а в разгаре рабочий день.

И последний штрих. Где Зеленский? Он в Польше. Через которую пролегают все маршруты поставок. Заметьте, и Зеленскому, и полякам наплевать, что в Польше до этого резвился Порошенко. Потому что есть реальные интересы. Выстроена схема. Как она будет работать, скоро увидим.