Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украины

МИД Израиля заявил, что не предоставлял Украине системы ПВО, несмотря на утверждения посла в интервью украинскому блогеру.

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Израиль отрицает слова своего посла по поводу Patriot / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло заявления посла в Украине Михаэля Бродского в интервью блогеру, где он утверждал, что Иерусалим передал Украине системы Patriot.

Вообще, эта ситуация довольно странная.

Дискуссия о передаче этих систем Украине шла в Израиле последние несколько месяцев.

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Но, подавляющее большинство экспертов сходилась на том, что без согласия США Израиль не может сделать этот шаг. О том, что Трамп даст согласие не рассуждал никто.

И, вдруг, заявление Посла Израиля...

Насколько это важный и болезненный вопрос может свидетельствовать тот факт, что МИД РФ мгновенно отреагировал, требуя объяснений от правительства Израиля.

И вот, МИД Израиля опроверг заявление собственного Посла.

В принципе, подобные скандалы происходят в Израиле довольно часто.

Однако, вопрос "истины" заявлением МИД не исчерпывается ...

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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