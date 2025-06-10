Посол проговорился: почему Израиль опровергает заявление о Patriot для Украины

Министерство иностранных дел Израиля официально опровергло заявления посла в Украине Михаэля Бродского в интервью блогеру, где он утверждал, что Иерусалим передал Украине системы Patriot.
Вообще, эта ситуация довольно странная.
Дискуссия о передаче этих систем Украине шла в Израиле последние несколько месяцев.
Но, подавляющее большинство экспертов сходилась на том, что без согласия США Израиль не может сделать этот шаг. О том, что Трамп даст согласие не рассуждал никто.
И, вдруг, заявление Посла Израиля...
Насколько это важный и болезненный вопрос может свидетельствовать тот факт, что МИД РФ мгновенно отреагировал, требуя объяснений от правительства Израиля.
И вот, МИД Израиля опроверг заявление собственного Посла.
В принципе, подобные скандалы происходят в Израиле довольно часто.
Однако, вопрос "истины" заявлением МИД не исчерпывается ...
Кто такой Георгий Тука
Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.
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