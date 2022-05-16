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Последствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себя

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

16 мая 2022, 13:18

Путину важно удержать персональную власть, заднескамеечникам — утопить непосредственное начальство. Но главное для всех — удержать тонущий корабль на плаву.

Россия
Россия после проигрыша в войне в Украине начнет распад - и экономический, и политический / Коллаж УНИАН, Reuters

Cамое время начать задумываться о средне- и даже долгосрочных итогах провала "не-войны" с Украиной, которая все более уверенно катится к своему неизбежному финалу. И увы для сторонников лозунга "Можем повторить", финал этот прямо противоположен их чаяниям.

На мой взгляд, политический кризис в стране само по себе бесславное завершение "спецоперации" не создаст. Кого-то ведь нужно будет объявить виновным в таком завершении, и одной-десятью фамилиями тут не обойдешься. Под нож пойдут многие. А значит — впервые за долгие годы внезапно откроются социальные лифты для всей той мерзости, которая преет на вторых ролях и у которой нет никаких перспектив. Точнее, не было. А вот теперь они могут появиться, и в интересах этих заднескамеечных мерзавцев (а других путинская система у себя не держит) появляется шанс на продвижение.

Граничное условие — стабильность (точнее, устойчивость) системы. В случае ее краха шанс у этой публики резко падает, так как они — про аппаратную войну, доносы, вылизывание начальственных задниц, но не про прямую борьбу, которая возникает в случае краха системы. Поэтому Путин и эти персонажи сегодняшнего второго эшелона неизбежно и объективно становятся союзниками. Возможно, ситуативными.

Путину важно удержать персональную власть, заднескамеечникам — утопить непосредственное начальство и выдвинуться на его место. И главное условие, которое важно для этих союзников — удержание тонущего корабля на плаву.

Поэтому людей из нынешнего окружения Путина после завершения "не-войны" ждет резня, которую они, конечно, могут попытаться избежать через переворот (кстати, тоже вариант, хотя и крайне маловероятный. По той же самой причине — подбор окружения шел с точки зрения выбора людей с наинизшими морально-волевыми качествами. Трусы, дураки, воры, предатели и просто мерзавцы, но не личности). Поэтому скорее всего, их будут резать, а они будут покорно ждать своей очереди, надеясь на одно: а вдруг вот лично меня это не затронет. Ведь я же хороший, ну правда?

Думаю, что обновление кадров будет достаточно масштабным и не очень растянутым по времени. За год-полтора (максимум) большая часть тех, кто сегодня на виду и на слуху, в таком сюжете сгинут и о них никто особо и не вспомнит. Кого-то отправят на синекуру, которая будет служить разве что утешением, кого-то просто выбросят на мороз. Ну, а кого-то и по всей строгости. Последние две категории почти равны между собой по последствиям, так как в России "власть-собственность" — это неразделимая категория. Выброшенные из системы очень быстро будут экспроприированы, у них отнимут практически все, а для этих людей такое положение от смерти ничем не отличается.

Читайте такжеПочему Путина скоро снесутВот здесь и возникает интересный вопрос: а этим сегодняшним заднескамеечникам собственно Путин будет нужен или они в итоге быстро сообразят, что без него как-то спокойнее? Внешнюю-то проблему никто не снимает: Запад четко дал понять, что пока Путин у руля, никакие санкции сняты не будут. А скорее, наоборот. Хорошо получить большую должность, но хотелось бы к ней и соответствующие плюшки. А потому вопрос: "Зачем он нам?" возникнет быстро.

Я полагаю, что после того, как военная часть нынешних упражнений каудильо будет свёрнута по причине иссыхания возможностей, нас ждет двухстадийный процесс, где на первом будет происходить кадровая ротация, а на втором — поиск нового фюрера.

Судьба самого Путина, кстати, здесь совершенно неинтересна: его могут с почётом проводить, могут сдать в Гаагу, могут просто не дать проснуться каким-нибудь хмурым утром. Вот вообще неинтересно. Но то, что в таком направлении будет двигаться творческая мысль новой пост-"невоенной" знати, у меня лично особых сомнений не вызывает. Вопрос здесь только один: как долго они будут искать нового пахана, и чем вообще эти поиски завершатся, так как здесь уже своя развилка вероятностей и свои собственные внутренние сюжеты.

viber
война в Украине Владимир Путин
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