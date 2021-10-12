Последствия Северного потока-2: почему газ и дизель на АЗС все еще стоят так дорого

Цена газа на АЗС напрямую зависит от котировок на европейском рынке / УНИАН

Цена газа на АЗС в очень малой степени зависит от уровня его потребления. Мы должны понимать следующее - вакханалия с ценами фьючерсов на природный газ потянула за собой все остальные энергоносители, включая и сжиженный газ как нефтепродукт. Более того, многие европейские страны, в частности, в Польше и Словакии, отапливают дома с помощью газгольдеров сжиженного газа. То есть домохозяйства запасаются сжиженным газом и в течение зимы используют его для бытовых нужд.

Учитывая, что сжиженный газ (сознательно не называю его автогазом, поскольку в Украине его практически нет, есть только газ марки СПБТ - бытовая техническая смесь пропан-бутана) имеет жидкостную и газовую фазу, то хранить его сложно и дорого, так как при хранении и перевозке газа он добавляет в цене 500 гривен за каждую тонну в день. В Украине газ всегда в дефиците, потому что у нас, с одной стороны, мало газонаполнительных станций (ГНС), которые необходимы для его хранения. При этом ГНС предназначены для хранения собственного ресурса, то есть для снабжения собственных сетей участников рынка, а не для хранения оптовых партий.

Так как просто хранить газ для кого-то очень дорого, поэтому мелкие операторы пользуются спотовой ценовой политикой, то есть с сегодня на сегодня. А так как цена газа практически не регулируется, то и цена его варьируется. Однако, с точки зрения экономики, естественный предохранитель от повышения цены все же имеется. Ведь если сжиженный газ как альтернативное топливо начинает стоить больше 60% от стоимости бензина А-95, то он становится менее привлекательным и после этого становится более выгодным заправляться бензином.

Сегодня, в зависимости от региона, цена за тонну этого ресурса колеблется от 30 до 32 тысяч гривен, в связи с чем возникает парадокс, что в оптовом сегменте газ начинает стоить больше, чем на маленьких АЗС - соответственно, "маржа" поставщика от этого газа минимальна. А так внутреннее потребление за последние два года увеличилось в несколько раз и превысило потребление бензина, поставщики не справляются с обеспечением запросов внутреннего потребления. Поэтому нехватка топлива - всего лишь одна из причин высоких цен.

Более весомая причина для высокой цены в том, что Украина не может свободно регулировать цены, потому что мы интегрированы мировое пространство, где, например, в Европе цена существенно увеличилась за последние несколько месяцев.

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Пока Северный поток-2 не будет запущен (к чему, сейчас все и идет) и не будет стабилизирована конъюнктурно-политическая цена на газ, которую устанавливает Россия в Европе, то и газ на АЗС вряд ли подешевеет.

Потому что причин для снижения стоимости газа я не вижу, равно как и нет заработка при продаже этого продукта.

Соответственно, на рынке нефтепродуктов существует напряжение - с одной стороны, оно вызвано высокой ценой, которую пока никто не собирается снижать (тем более, что нынешняя цена приблизительно одинакова с ценой в России и Беларуси), а с другой стороны - издержками на хранение и транспортировку газа. Трагедии в этом никакой нет, надо просто переждать. Потому что если газ достаточно долго хранить на АЗС, то приходит время, когда его легче "подарить", ведь его продажа становится убыточной.

Читайте такжеВосстановление запасов и госрегулирование "на коленке": какими будут цены на АЗССнижение потребления бензина можно было бы считать причиной подорожания газа, только если бы правительство наконец прислушалось к операторам рынка и пересмотрело акцизную ставку на бензин,10-13 евро на 1000 л против 52 евро для газа. Но пока сохраняется такая разница в акцизах, до тех пор и цены меняться не будут. И в этом случае сжиженный газ как альтернатива перестанет быть такой уж привлекательной.

Что же касается дизельного топлива, то в летние месяцы сложилась угроза ситуативного дефицита из-за закрытия трубы "Прикарпатзападтранса", по которому в Украину поступал самый дешевый "дизель" в больших объемах. На эти объемы все рассчитывали и никто не заключал длительных терм-контрактов с другими поставщиками. Но украинский рынок диверсифицирован, то есть в случае закрытия одного направления и недополучения на нем объемов, операторы рынка, не дожидаясь никаких государственных решений, всегда перестраховываются и ищут альтернативу. Не получилось по трубе, законтрактовались по морю - чуть дороже и дольше, но перебоев с топливом теперь нет. Хотя в случае с контролем государства на этом рынке были бы постоянные катаклизмы.

Но главный отрицательный момент во всей этой истории в том, что за все в любом случае заплатит конечный потребитель. Ведь все расходы - увеличение стоимости, налоги - платит водитель на заправке.

Леонид Косянчук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" , бизнесмен нефтегазовой сферы, специально для Главреда