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Последняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути Гитлера

Андрей Зубов

российский историк

27 мая 2022, 06:31

Во времена Гитлера демократический мир пошел на сговор с агрессором и жестоко за это поплатился. Сейчас история может повториться.

Украина США Британия Россия
Сговор Запада с Путиным спустя время может привести к новой войне / ua.depositphotos.com

Совершенно очевидно, что новейшее оружие, передаваемое западными странами Украине, сможет остановить наступление российской армии и обратить ее вспять. Это будет трудная и кровопролитная война, но в ее исходе нет сомнения, как после отражения первого наступления Вермахта в России и вступления в войну США в декабре 1941 не было сомнений, что военная машина стран Оси обречена на поражение. Перелом в войне наступил во второй половине 1942, а всё последующее стало затянувшимся концом гитлеровской коалиции.

Однако, у Гитлера в 1942, как и у Путина сейчас остается надежда на благополучный, пусть и не победоносный исход войны. Эта надежда - дипломатическая. Германия проводила постоянные дипломатические зондажи, надеясь расколоть антигитлеровскую коалицию, уговорить англо-саксонские демократии выйти из войны, обещая в качестве платы немалые уступки. Как известно, антигитлеровская коалиция осталась незыблемой и это привело мир к победе над тоталитаризмом и милитаризмом Германо-Австрии, Италии, Японии, Венгрии.

А вот в 1938-начале 1939 г. было иначе. Демократический мир пошел на сговор с агрессором. Согласился на аншлюс Австрии, на раздел Чехословакии, на оккупацию Италией Албании, готов был предоставить сражавшуюся с японцами китайскую армию Чан Кайши самой себе - и в результате та самая война.

Главные бенефициары 1938-39 гг. - Германо-Австрия, Венгрия, Италия, Япония оказались в конечном счете главными жертвами своих же агрессивных режимов, поддерживаемых народами этих стран. Но между этим "конечным счетом" и сладостными успехами побед, бескровных или легких, пролегли шесть лет страшнейшей войны, унесшей жизни 80 миллионов людей и лишивших физической и умственной полноценности еще 136 миллионов раненых, контуженных, пораженных лучевой болезнью и морально раздавленных лагерями и потерей близких, принудительным трудом, изнасилованиями...

Среди жертв оказались и умиротворители - Великобритания, Франция, и искавшие своих выгод СССР и США, и так умиротворенные Германо-Австрия, Япония, Венгрия, Италия. Из жертв равнодушия и умиротворения больше всех пострадал Китай, существенно меньше - Чехословакия.

Путь отхода от принципов гуманизма и человечности ради сиюминутных выгод мира оказался непродуктивным. Большая война разразилась в Европе через 10 месяцев после Мюнхенского сговора и приобрела мировой характер через три года. Даже для Гитлера и Муссолини, ликовавших в Мюнхене, успехи закончились через четыре года, а вскоре им пришлось заканчивать и счеты с жизнью.

Читайте такжеСнять крест или надеть трусы: почему Западу стоит поторопиться с помощью УкраинеДля Путина ныне остается, казалось бы, то же эффективное дипломатическое оружие - раскол антипутинской коалиции дипломатическими методами и экономическим давлением (нефть, зерно и т.п.). И многие на Западе начинают говорить о "сохранении лица" российского диктатора, о необходимости мира скорейшего и беспринципного, о новом территориальном разделе Украины, об усталости от войны, которая идет не на их территории, а на земле многострадальной Украины. Такие разговоры только что звучали в Давосе, их подпитывают экспертные оценки и некоторые влиятельные СМИ.

Говорящие так, а среди них я вижу представителей и держав умиротворителей, и держав умиротворенных Мюнхеном, должны вспомнить то прошлое и ту цену за политическую близорукость, которую всем пришлось заплатить в 1939-45 гг.

В ответ на радостные слова настоящего джентельмена и доброго человека Невилла Чемберлена - "Я привез мир нашему поколению", англичане услышали суровую отповедь Черчилля - "Вы согласились на позор - Вы получили его, теперь Вы получите войну". Не подавший в отставку 10 мая 1940 г. Чемберлен, а сэр Уинстон Черчилль принял эту войну и выиграл её. Но какой ценой!

Слова великого британца, победителя нацизма, должны набатно звучать над сегодняшним миром. Они актуальны как никогда.

Андрей Зубов, российский историк

война в Украине Владимир Путин Андрей Зубов
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