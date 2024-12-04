Последний шанс "хромой утки": как Шольц использует визит в Киев

Шольц ранее позиционировал себя как умеренный политик, но его звонки Путину контрастируют с нынешней риторикой. Но, возможно, это часть стратегии.

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Олаф Шольц / Офис президента Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в последний раз был в Киеве в 2022 году, когда состоялся совместный визит с французским президентом и итальянским премьер-министром. С тех пор он не приезжал в Украину, поэтому визит уже был необходим. Это связано с эскалацией войны, а также с критикой в адрес Шольца за его нерешительную позицию в отношении Украины, которая обременяет немецко-украинские отношения.

Этот визит должен был сгладить эти вопросы, хотя не уверен, что это удалось. Тот пакет помощи, о котором Шольц объявил в Киеве, это всего лишь транш из той помощи, которая была запланирована ранее и сейчас передается. Это не новые средства, и пока что реальных материальных результатов нет. Но, возможно, во время визита обсуждались новые формы поддержки.

Также этот визит мог быть связан с тем, что Украина готова к переговорам и даже, возможно, к временным территориальным уступкам ради вступления в НАТО. Вероятно, это было основной темой обсуждений. Помимо этого были, конечно, двухсторонние переговоры на разные темы, включая военную и невоенную помощь. Последняя, кстати, для Германии является более простой частью взаимоотношений, так как поставки оружия и разрешение на использование дальнобойного оружия на территории России, расширение НАТО в Германии все еще остаются спорными вопросами.

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Есть обвинения в том, что этот визит Шольца — часть предвыборной кампании. Это вызывает вопросы, почему он не состоялся раньше, а только сейчас, когда Шольц уже в статусе "хромой утки". Скорее всего, он перестанет быть канцлером весной, а его партия, возможно, останется в коалиции, но уже не будет лидирующей.

Потому есть опасения, что визит мог быть рассчитан на внутреннюю аудиторию Германии. Однако в этом есть противоречия, поскольку Шольц ранее позиционировал себя как умеренный политик, который надеялся на дипломатическое решение конфликта, но его звонки Путину контрастируют с нынешней риторикой. Возможно, это часть стратегии, чтобы в будущем говорить, что он делал всё возможное для мирного решения.

В то же время Шольц конкурирует с центристскими партиями, которые выступают в пользу Украины — христианские демократы, свободные демократы и "зеленые", которые более однозначны в своей политике. Для прямого конкурента Шольца, главы ХДС Фридриха Мерца визит в Киев, который он ранее анонсировал, выглядит естественнее, поскольку его риторика изначально более решительна и проукраинская.

Однако есть риск, что действия Мерца в случае его избрания канцлером не будут соответствовать его нынешним заявлениям. Тем более, что его партия ХДС не будет действовать в одиночку, а коалиционные партнеры, такие как ХСС и, возможно, социал-демократы, могут сдерживать его инициативы.

Что касается возможных поставок ракет Taurus, то Мерц предлагал связать поставки с ультиматумом России: если обстрелы гражданских объектов не прекратятся, тогда Taurus будут поставлены. Возможно, Украине стоит предложить Германии компромисс, обещая использовать эти ракеты только на своей территории, включая временно оккупированные регионы, что могло бы облегчить принятие решения для Германии.

Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы, специально для Главреда

Кто такой Андреас Умланд Андреас Умланд – немецкий политолог. Кандидат исторических и политических наук, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы и главный редактор книжной серии "Советская и постсоветская политика и общество", пишет Википедия. Специалист по вопросам российского ультранационализма и авторитаризма, европейского неофашизма, сравнительной демократизации, постсоветского высшего гуманитарного образования и обществоведения. Автор более 180 научных и публицистических статей о сегодняшних правоэкстремистских тенденциях и политических преобразованиях в Восточной Европе. С 2010 года – лектор Немецкой службы академических обменов (DAAD), доцент магистерской программы по немецким и европейским студиям кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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