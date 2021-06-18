Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок

Надежды Байдена на то, что Путина удастся перевоспитать, напрасны / Reuters

Единственный итог разговора президентов США и России заключается в том, что Байден дал Путину отсрочку, испытательный срок. Жестких санкций Соединенных Штатов против России, которые предполагались в начале июня, пока что не будет. Байден решил понаблюдать за поведением своего хулиганствующего соседа по планете: если в течение примерно полугода в поведении Путина ничего не изменится, и он будет продолжать хулиганить, то получит жесткий ответ.

Так что, с одной стороны, Байден предупредил Путина, что возмездие за хулиганство неизбежно, а с другой – дал время на исправление. Путин выиграл время – ему удалось отсрочить американский удар, который планировался этим летом.

Впрочем, вряд ли Путин исправится. Соответственно, эта отсрочка будет совершенно бесполезна, и новое обострение отношений между США и Россией неизбежно.

Причиной этому обострению может послужить продолжение хулиганства Путина: военное давление на Украину, поддержка репрессивного фашистского режима в Беларуси, кибератаки против США, информационная война против Запада, вмешательство в выборы других государств, репрессии против политзаключенных в России, в частности, против Навального, и т.д.

Очевидно, что все это будет продолжаться, поэтому американцам придется через какое-то время наказать Путина: раз продолжился экспансионистский курс России, значит, за него придется ответить.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузитьВ результате последуют новые санкции США, и они будут жесткими и болезненными для России. Причем это могут быть не только официальные санкции, но и спецоперации американцев, например, по раскрытию и аресту активов путинской элиты на Западе.

Ведь ни для кого не секрет, что у путинской верхушки "рыльце в пушку". Просто в силу определенных геополитических обстоятельств их не трогают. Но не исключено, что за ними станут приходить все чаще и чаще…

Так что это была встреча людей, у которых совершенно разные цели и представление о происходящем. Байден выступал в роли психотерапевта или строгого учителя, который попытался вразумить хулигана и дал ему испытательный срок, предупредив о неприятных последствиях, если тот не исправится. Путин же воспринимал эту встречу как "стрелку" между "паханами" или "ворами в законе". Ему привычна такая логика, ведь он и сам из этой среды бандитского Петербурга 90-х годов. Путин воспринимал встречу так: "всемирный пахан" его вызвал на "стрелку", на которой ему было нужно продемонстрировать свою крутизну и силу. Вот он и пытался хорохориться, демонстрировать, что ему ничего нестрашно, и что сам он крут. В результате, конечно же, Путин и Байден друг друга не поняли.

Так что надежды Байдена на то, что удастся перевоспитать хулигана, напрасны. Хулиган неисправим.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда