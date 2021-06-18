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Последний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срок

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

18 июня 2021, 06:08

Путин выиграл время – ему удалось отсрочить удар США по России.

Благодаря встрече с Байденом Путин получил испытательный срок
Надежды Байдена на то, что Путина удастся перевоспитать, напрасны / Reuters

Единственный итог разговора президентов США и России заключается в том, что Байден дал Путину отсрочку, испытательный срок. Жестких санкций Соединенных Штатов против России, которые предполагались в начале июня, пока что не будет. Байден решил понаблюдать за поведением своего хулиганствующего соседа по планете: если в течение примерно полугода в поведении Путина ничего не изменится, и он будет продолжать хулиганить, то получит жесткий ответ.

Так что, с одной стороны, Байден предупредил Путина, что возмездие за хулиганство неизбежно, а с другой – дал время на исправление. Путин выиграл время – ему удалось отсрочить американский удар, который планировался этим летом.

Впрочем, вряд ли Путин исправится. Соответственно, эта отсрочка будет совершенно бесполезна, и новое обострение отношений между США и Россией неизбежно.

Причиной этому обострению может послужить продолжение хулиганства Путина: военное давление на Украину, поддержка репрессивного фашистского режима в Беларуси, кибератаки против США, информационная война против Запада, вмешательство в выборы других государств, репрессии против политзаключенных в России, в частности, против Навального, и т.д.

Очевидно, что все это будет продолжаться, поэтому американцам придется через какое-то время наказать Путина: раз продолжился экспансионистский курс России, значит, за него придется ответить.

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Ведь ни для кого не секрет, что у путинской верхушки "рыльце в пушку". Просто в силу определенных геополитических обстоятельств их не трогают. Но не исключено, что за ними станут приходить все чаще и чаще…

Так что это была встреча людей, у которых совершенно разные цели и представление о происходящем. Байден выступал в роли психотерапевта или строгого учителя, который попытался вразумить хулигана и дал ему испытательный срок, предупредив о неприятных последствиях, если тот не исправится. Путин же воспринимал эту встречу как "стрелку" между "паханами" или "ворами в законе". Ему привычна такая логика, ведь он и сам из этой среды бандитского Петербурга 90-х годов. Путин воспринимал встречу так: "всемирный пахан" его вызвал на "стрелку", на которой ему было нужно продемонстрировать свою крутизну и силу. Вот он и пытался хорохориться, демонстрировать, что ему ничего нестрашно, и что сам он крут. В результате, конечно же, Путин и Байден друг друга не поняли.

Так что надежды Байдена на то, что удастся перевоспитать хулигана, напрасны. Хулиган неисправим.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина", специально для Главреда

Владимир Путин санкции США Игорь Эйдман Джозеф Байден Встреча Путина и Байдена
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