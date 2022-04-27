Последний резерв Путина: почему России позарез нужно втянуть Приднестровье в войну против Украины

Путину придется втянуть в войну армию ПМР, иначе ему надо будет проводить мобилизацию в РФ / УНИАН

Россияне хотят заставить власти Приднестровья вступить в войну и погнать на Бессарабию армию ПМР. Да, хотят именно заставить, потому что приднестровские власти предпочли бы пропетлять, как пропетлял в свое время Лукашенко.

Ведь власти ПМР заинтересованы в сохранении нынешнего статус-кво, который позволяет определенной группе людей зарабатывать сверхприбыли, иметь паспорта Молдовы и при этом считаться опорой Кремля в регионе.

Армия ПМР насчитывает примерно 10-11 тысяч человек, плюс российский контингент до 3 тысяч. Реально боевых людей – до 8 тысяч. Это последний резерв Путина, который можно ввести без объявления мобилизации в самой РФ, чего он пока категорически не хочет делать.

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Главная причина задержки начала введения Приднестровья в войну заключается в нежелании самого руководства ПМР участвовать в войне, а также полное нежелание жителей ПМР воевать (сегодняшние очереди на административной границе с территориями, подконтрольными Кишиневу, – это все те, кто бежит от мобилизации).

Так что сейчас начнется "выламывание рук". Его результат можно оценить как 60:40 в пользу вступления Приднестровья в войну. Хотя ситуация будет меняться каждый день.

К сожалению, пока Молдова боится открывать второй фронт. Ключевая роль в решении Молдовы принадлежит нескольким европейским странам: захотят ли они "вписаться" за Молдову и дать Кишиневу определенные гарантии. Но сегодняшние заявления президента Молдовы – это желание тянуть время.

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Собственно, недавние заявления Лаврова о ядерном оружии и третьей мировой войне продиктованы в том числе приднестровским обострением.

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт