Это очередное поднятие ставок, чтобы мир испугался и сел с Путиным за стол переговоров.

Владимир Путин размещает ядерное оружие в Беларуси / сайт Кремля , ua.depositphotos.com

Размещение тактического ядерного оружия Беларуси. Последний раунд поднятия ставок от Путина?

1. Путин, де-факто, идет ва-банк. Он идет на прямой ядерный шантаж, правда, как всегда, дьявол кроется в деталях.

2. Он не передает оружие Лукашенко, а лишь строит в Беларуси хранилище. Проще говоря, прикрываясь "единым государством", он строит свою ядерную военную базу в Беларуси (так он так будет отвергать аргумент о нарушении белорусами договора о нераспространении). Важно, что тем самым он сужает поле маневра для Лукашенко, который начал играть в слугу двух хозяев с Москвой и Пекином.

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3. Путин четко назвал дату введения в действие этого объекта - июнь 2023. Другими словами - это строительство уже началось, но теперь он говорит всему миру - у вас есть время до июня, а дальше неизвестность.

4. Что стоит за этой неизвестностью? Я глубоко убежден, что ничего. Это очередное поднятие ставок, чтобы мир испугался и сел с Путиным за стол переговоров.

Де-факто, это едва ли не последний раунд поднятия ставок Путиным. Его расчет, что мир испугается. Если нет - у него просто не будет козырей. И поэтому, главная задача нашей дипломатии не допустить испуга у наших партнеров.

Отдельно следует обратить внимание на "китайский след" в этой истории.

Пекин определенно не заинтересован в ядерном ударе. После этого заявления, роль Пекина в урегулировании этого вопроса только растет. Сознательно или не сознательно, но Путин принижает роль Москвы в международной игре, выступая "великим Кимом", и заставляя Пекин становиться посредником в этой великой и примитивной игре.

Путин толкает западный мир не столько к разговору с ним, сколько к разговору с Си Цзиньпинем.

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